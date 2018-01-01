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Жилой комплекс Недвижимость на этапе строительства в Стамбуле, район Бююкчекмедже

Akarca, Турция
от € 210,000
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Жилой комплекс Недвижимость на этапе строительства в Стамбуле, район Бююкчекмедже
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70,7 до 204 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Недвижимость на этапе строительства в Стамбуле, район Бююкчекмедже
Akarca, Турция
от € 210,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Элитный комплекс концепции Здоровый Дом в престижном районе Сарыер
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 65 до 390 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Резиденция Exodus располагается в одном из популярнейших районов Аланьи - Махмутлар. Комплекс состоит из 2-х блоков и включает в себя 98 апартаментов с различными планировками. Завораживающий интерьер, многочисленные удобства и конечно приятная стоимость.  Инфраструктура комплекса ExodusРезиденция Exodus предлагает большой выбор инфрастурктуры на территории комплекса: большой бассейн, фитнес-центр, кафе, парная, джакузи, турецкая баня, настольный теннис, бильярд, открытая парковка, охрана 24/7. Расположение комплекса ExodusРайон Махмутлар в последнее время является очень популярным среди покупателей различных стран мира. В Махмутларе вы сможете найти всё, что вам нужно. Комплекс Exodus расположен всего в 500 метрах от пляжа и в нескольких метрах от различных магазинов. Вокруг комплекса вы найдете множество ресторанов, кафе и магазинов. Виды апартаментов в комплексе Exodus ResidencesК продаже представлены 2 вида апартаментов - с одной спальней и пентхаус с двумя спальнями. Все апартаменты оснащены электрическим водонагревателем. Апартаменты с одной спальней имеют площадь 46 m2 и включают террасу, гостиную и ванную комнату. Апартаменты с двумя спальнями имеют площадь 100-110 m2 и включают 2 ванные комнаты, кухню с гостиной открытого типа и большую террасу. Выгодное инвестирование Если вы планируете приобретение апартаментов для дальнейшего получения дохода со сдачи в аренду, то данный комплекс имеет очень привлекательные инвестиционные перспективы ввиду того, что комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой, из-за чего арендатору потребуется только выйти в магазин. Наша компания Basic Apartment Real Estate с удовольствием поможет вам сдать в аренду ваши апартаменты и вам не нужно будет тратить время на поиск арендаторов и на оплату счетов.  
Жилой комплекс Квартиры в экологически чистом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым воздухом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть больницы, поликлиники, аптеки, ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от строящегося проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Жилой Комплекс строится на общей площади 1468 м² в окружении панорамных видов на природу. Для того, чтобы приятно провести время, в комплексе есть открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, крытая и открытая детская игровая площадка.
Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Алании и в 1,3 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Общее количество квартир 21, планировок 1+1 и 2+1. Завершение строительства запланировано на январь 2023 г.
Первоначальный взнос 40 %, возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.

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