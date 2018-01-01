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Жилой комплекс Инвестиционный проект вблизи социальных объектов района Башакшехир, Стамбул

Akarca, Турция
от € 273,000
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Жилой комплекс Инвестиционный проект вблизи социальных объектов района Башакшехир, Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59,6 до 104 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный проект вблизи социальных объектов района Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
от € 273,000
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Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 147 квадратных метра. Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Жилой комплекс Инвестиционное предложение в активно развивающемся районе Паяллар
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Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
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Почему это свойство؟ Апартаменты комплекса и международного отеля, первый жилой проект в Европе одного из крупнейших китайских брендов. Он находится на жизненно важной оси Бассейна Экспресс, нервного центра инвестиций в недвижимость в городе на двух континентах. Он имеет роскошные апартаменты, согласно последним стандартам отеля, что делает его одним из уникальных проектов в Стамбуле. высокая прибыль - для тех, кто хочет инвестировать или арендовать жилые единицы в комплексе. Он близок к жизненно важной транспортной сети, связывающей его со всеми районами по обе стороны города.
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