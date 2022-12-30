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Жилой комплекс Современный ЖК с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул

Akarca, Турция
от € 390,000
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Жилой комплекс Современный ЖК с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 84 до 150 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Современный ЖК с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
от € 390,000
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Сдача в: 2024

Роскошный Жилой Комплекс строится на участке 6.500м2 в районе Махмутлар, состоит из 2 блоков будет иметь собственный торговый центр. Из панорамных окон квартир будет открываться прекрасный вид на море и Аланию. На территории комплекса будет красивый ухоженный сад, а также собственный подземный переход на пляж. Начало строительства -  30.06.2022г. Завершение строительства – 30.06.2024г. Комплекс расположен на первой береговой линии, что гарантирует вам видовые характеристики. До центра Алании - 15 км. до аэропорта Газипаша - 27 км.
Технические характеристики: современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение. Особенности апартаментов: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Система подогрева полов во всей квартире. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминиевые роль ставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах.
Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю!
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Каргыджак, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 2 блока. Богатая инфраструктура комплекса: открытый/крытый бассейн, аквапарк, хамам, сауна, беседка, фитнес центр, кинотеатр, бильярд, пинг-понг.

Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.

Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 800 метров и 23 км от аэропорта Газипаша. Общая площадь строительства 3690 м2, площадь социальных зон 2000 м2.
Резиденция Роскошный комплекс в Мерсине
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Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Комплекс в Мерсин район Арпачбахшин
Чистовая отделка
1+1 , 75 брутто 
2+1, 120 нетто 
Начало строительства 30.12.2022 г
Конец строительства 30.12.2024 год 
15 этажный дом - 3 блока 
До моря 480 метров 
Инфраструктура
Открытый бассейн
Открытая парковка
Хамам
Сауна
Фитнес
Зона Барбекю
Беседка
Детская игровая площадка
Зона Баскетбола
Генератор
Охрана 7/24

 

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