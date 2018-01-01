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Жилой комплекс Новые квартиры в одном из лучших жилых районов - Бейликдюзю, Стамбул

Akarca, Турция
от € 200,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в одном из лучших жилых районов - Бейликдюзю, Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 125 до 225 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в одном из лучших жилых районов - Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
от € 200,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс в престижном районе в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

В престижном районе Бюуюкхасбахче считающимся одним из лучших элитных районов Алании строится проект, который состоит из 4 блоков и 40 квартир. Территория проекта составляет 5600м2. Двухуровневые квартиры с террасой и выходом в собственный сад. Удобная локация, хорошая транспортная развязка, со всех сторон квартир открывается панорамный вид на море и крепость Алании. Территория перед проектом будет облагорожена, а также неподалеку будет зеленый парк муниципалитета города Алании.
Начало строительства сентябрь 2022 год, завершение декабрь 2023 год.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Maslak Mahallesi, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект Istanbul Maslak Apartments расположен в наиболее известных районах города, с растущей инвестиционной ценностью и предпочтительным местом для инвесторов. Этот проект соответствует условиям турецкого гражданства, доступным с различными предложениями, с готовым титульным актом. Окруженный самыми важными автомагистралями, линиями метро и жизненно важными мостами для более легкой и быстрой транспортировки в большом столичном городе. Существует интеллектуальная система управления с мельчайшими деталями дома и автоматизированная система сбора мусора. Он имеет широкие окна для очаровательного вида на белградские леса и самые престижные европейские районы Стамбула.
Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых туристических районов Стамбула - Бейоглу
Akarca, Турция
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейоглу. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+2. Площадь апартаментов от 52 до 133 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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