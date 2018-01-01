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Жилой комплекс Видовые апартаменты - район Бейликдюзю, Стамбул

Akarca, Турция
от € 347,000
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Жилой комплекс Видовые апартаменты - район Бейликдюзю, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+2, 6+2. Площадь апартаментов от 96 до 308 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Видовые апартаменты - район Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
от € 347,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК в инвестиционно привлекательном районе Стамбула - Багджылар
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 75 до 150 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Новый Комплекс в Алании
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Строительство нового комплекса в центре популярного района Алании Махмутлар. Он будет располагаться в оживленном месте между улицами Барбаросса и Ататюрка в 400 метрах от Средиземного моря. Общая площадь участка земли 1.127 м2, один девятиэтажный блок состоящий из апартаментов: 1+1 - 30 квартир, 2+1 - 8 квартир и дуплексы 3+1 - 6 квартир, всего 44 квартиры.

В шаговой доступности находятся магазины, модные кафе и рестораны, фитнес клуб, аптеки. В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, придают дополнительную легкость конструкции. Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.

Инфраструктура: Лобби, Открытый бассейн, Детский открытый бассейн, Крытый подогреваемый бассейн, Зона отдыха c шезлонгами, Сауна, Паровая комната, Фитнес, Комната для пилатеса и йоги.

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