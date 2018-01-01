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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект с хорошей локацией - район Бююкчекмедже, Стамбул

Akarca, Турция
от € 232,000
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект с хорошей локацией - район Бююкчекмедже, Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 88 до 241 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект с хорошей локацией - район Бююкчекмедже, Стамбул
Akarca, Турция
от € 232,000
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Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры площадью от 138 м2 до 290 м2.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе.
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023

Уникальный по архитектурному решению жилой комплекс, недвижимость в котором будет соответствовать современным стандартам, с самодостаточной внутренней инфраструктурой, находится в самом популярном туристическом центре Алании в районе Махмутлар. Расстояние до побережья Средиземного моря составляет 600 метров (примерно 9 минут ходьбы). В 150 метрах от резиденции находится площадь субботнего рынка, и так как это центр Махмутлара то в шаговой доступности вся необходимая инфраструктура района – всевозможные магазины, супермаркеты, овощные и мясные лавки, пекарни, отделения банков, аптеки, медицинские учреждения.
Проект состоит из одного 12 этажного блока с 120 апартаментами различных планировок. На выбор представлены: 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 площадью от 49 до 209 м2. Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью и укомплектованными санузлами, также в стоимость включено: стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери, светодиодные и точечные светильники на потолке, керамогранитная плитка на полу, окна и балконные двери с двойным остеклением, видеодомофон и центральная спутниковая система.
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на март 2023 года, на этапе строительства действует беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос 40% от стоимости. На сегодняшний момент не так много жилых комплексов, где сочетается удобство, комфорт и хорошая цена. Данная покупка порадует вас продуманными деталями и что не мало важно – ликвидностью. Из этого следует, что объект выгоден как для комфортной жизни, так и для сдачи в аренду.
Жилой комплекс Новый проект в Газипаше по привлекательным ценам
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 55 до 130 м2.Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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