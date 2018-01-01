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Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 100,000
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Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты 1+1 в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1.Площадь апартаментов от 56 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
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Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Чекмекёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 80,5 до 266,07 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мираНедвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле. Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта, такого как мечеть Святой Софии. Он окружен наиболее значительными жизненно важными районами в европейском Стамбуле, такими как Сисли, Маслак, Бешикташ, Таксим. Международные транспортные линии, скоростной транспорт и мосты города двух континентов близки к проекту. Это инвестиционный проект с высокой доходностью, с готовым титульным документом, подходящим для получения турецкого гражданства.
Жилой квартал Апартаменты с захватывающим видом на море
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта высококачественная квартира на первой линии имеет отличное месторасположение, например, всего в 150 метрах от башни с часами, которая является центром Махмутлара. Эти роскошные умные дома  в Алании, расположены на берегу моря в районе Махмутлар. Вокруг есть отели, недавно построенные апартаменты и магазины под квартирами.  Апартаменты площадью 64 м2 состоят из 1 спальни, 1 ванной комнаты, гостиной с открытой кухней и большой террасы. Просторная светлая гостиная с обеденной зоной, выход на большую террасу с большой алюминиевой раздвижной дверью с двойным остеклением. Из гостиной и с террасы открывается чудесный вид на море. Наслаждайтесь любимыми напитками, любуясь лучшим видом на Аланью, море, пляж и крепость Аланьи. Сидя в гостиной, вы можете наблюдать за прекрасным Средиземным морем из больших окон, пока пьете кофе.  Большие окна делают квартиру светлой и просторной с обильным дневным светом. В комплексе есть система «умный дом», с помощью которой вы можете управлять всем домом с помощью мобильных устройств.  Расположение этого комплекса на берегу моря является непревзойденным и уникальным. На рынке нет ни одного объекта недвижимости лучше этого. 20 метров до пляжа, 150 метров до центра, социальные удобства, такие как пешеходная дорожка, барбекю, фитнес-центр на пляже, все, что вам нужно, находится в нескольких минутах ходьбы. Система умного домаНагражден премией Luxury lifestyleВодная горкаШумо- и теплоизоляцияКрытый и открытый бассейнСпа центр Непревзойденное расположениеСистема «Умный дом»Высочайшее качество на рынкеПолностью меблирована 
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