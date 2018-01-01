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Жилой комплекс Перспективный проект в привлекательном районе Башакшехир

Akarca, Турция
от € 218,750
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Жилой комплекс Перспективный проект в привлекательном районе Башакшехир
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 60 до 308 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Перспективный проект в привлекательном районе Башакшехир
Akarca, Турция
от € 218,750
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый элитный проект в районе Каргыджак
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Представляем Вашему вниманию новый элитный проект, расположенный на востоке Алании в районе с большими перспективами Каргыджак. Данный район, сочетающий в себе уникальные экологию и природу вместе с европейским комфортом. Проект расположен в 2 км от моря, в 16 км от центра Аланьи и в 25 км от аэропорта Газипаша. В пешей доступности прогулочная зона с чистой и обустроенной набережной, ухоженные пляжи, кафе, школы и парки. Со всех сторон район окружен хвойными деревьями, а также плодовыми садами. Благодаря перепадам высоты и большому количеству холмов, из окон квартир будет открываться отличная панорама.

Комплекс будет состоять из трех блоков по 6 этажей. Суммарно представлено 64 квартиры от 49 м² до 170 м² различной планировки:

- 1+1 квартиры;

- 2+1 квартиры;

- Двухуровневые апартаменты 2+1 и 3+1 с выходом в сад;

- Двухуровневые квартиры 2+1 и 3+1 с мансардой.

На территории 7 900 м² будет обустроена социальная зона, отвечающая всем стандартам. Комфорт, современность и внимание к деталям - вот, что отличает данный Жилой Комплекс.
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном проекте в Алании - Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 135 до 220 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 59,5 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 1550 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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