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Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Башакшехир, Стамбул

Akarca, Турция
от € 620,800
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Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Башакшехир, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 4+1.Площадь апартаментов от 175 до 200 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
от € 620,800
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Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с различными планировками.

Резиденция располагает большим парком, парковкой, спа-центром, бассейном, детской площадкой, теннисным кортом, зонами отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с ресторанами, торговыми центрами, станциями метро, в 5 минутах от автомагистралей TEM и E5 и в 20 минутах от аэропорта.
Жилой квартал Апартаменты с видом на море в Алании
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Наслаждайтесь потрясающим видом на море в эксклюзивном закрытом жилом комплексе в Алании, Каргиджак с тренажерным залом и сауной. В квартире имеется кухня американского типа,гостиная и две комнаты, два туалета и ванная комната.  На территории комплекса есть бассейн, зона отдыха и барбекю, хамам, сауна. Красивая тихая и спокойная обстановка, в окружении природы. Эта красивая квартира расположена в самом востребованном месте в Алании. Зачем покупать эту недвижимость?Бытовая техника Сименс и кондиционеры включены в цену.Очень хорошо работающая система управления комплексом.Тихая и спокойная обстановка в красивом, естественном месте. Каргыджак известен своим захватывающим дух местоположением, естественными пешеходными дорогами, мирными и удивительными закатами. В комплексе есть смотритель и охрана, полностью оборудованный фитнес, сауна, автостоянка, большой бассейн и солнечные террасы. Этот комплекс апартаментов с видом на море построен в 2009 году из высококачественных материалов. Перед этой квартирой находится большой сад с барбекю и потрясающим видом на море с балкона. В гостиной есть кухня открытой планировки с обеденной зоной, откуда вы можете наслаждаться самыми красивыми закатами в течение всего года. На другой стороне квартиры мы находим очень большую главную спальню с ванной комнатой и гостевой ванной комнатой. Эта квартира также извлекает выгоду из большого частного сада с оливковыми деревьями и цветами. Эта полностью меблированная квартира будет продана с бытовой техникой и мебелью и кондиционером. Недвижимость доступна только с Basic Apartment.
Жилой комплекс Новые проект с хорошей инфраструктурой в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 45 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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