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Жилой комплекс Элитная недвижимость на стадии строительства в районе Башакшехир

Akarca, Турция
от € 284,000
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Жилой комплекс Элитная недвижимость на стадии строительства в районе Башакшехир
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 94 до 190 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Элитная недвижимость на стадии строительства в районе Башакшехир
Akarca, Турция
от € 284,000
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Другие комплексы
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Застройщик: Stay Property
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 70 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Проект класса люкс в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апараментов от 55 до 150 м2.Расстояние до моря 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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