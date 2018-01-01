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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул

Akarca, Турция
от € 162,500
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1.Площадь апартаментов от 65 до 70 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Akarca, Турция
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Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке.

Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача - сентябрь 2023 года.

Преимущества

Подходит для получения гражданства Турции.

На стадии строительства, можно приобрести квартиры по сниженной цене.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в Стамбуле, Анатолийская сторона, район Малтепе.

  • Главное шоссе Стамбула E5, соединяющее европейскую и азиатскую часть - 1.6 км
  • метро Хузури - 1.9 км
  • метро Малтепе - 2 км
  • ТЦ Hilltown - 4.8 км
  • ТЦ Piazza AVM - 5 км
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Географическое положение близко к деловой жизни в центре города, и оно подходит для развлечений вашей семьи недалеко от крупнейших торговых центров Стамбула. Богатые и разнообразные внутренние социальные объекты, подходящие для всех членов семьи. Инвестиции в недвижимость в этом проекте - реальная возможность благодаря близости к Маслаку, Левенту и самым престижным финансовым и деловым центрам. Вы будете соседом природы и будете наслаждаться чистым свежим воздухом и зеленью белградских лесов.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями. Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе. Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных районов города на двух континентах. Он имеет просторные жилые помещения с горизонтальной архитектурой, которая соответствует семейному образу жизни. Он имеет просторные зеленые сады и интегрированные социальные объекты, которые дают роскошь проживания.
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