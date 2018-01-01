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Жилой комплекс Жилой проект в самом центре Стамбула - район Эйюпсултан

Akarca, Турция
от € 363,000
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Жилой комплекс Жилой проект в самом центре Стамбула - район Эйюпсултан
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 98 до 179 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Жилой проект в самом центре Стамбула - район Эйюпсултан
Akarca, Турция
от € 363,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе района Демирташ
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 2400 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, фитнес-центром и студией пилатеса.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в центре европейской части Стамбула, рядом со станцией метро.
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Существует множество жилых помещений и отделов, что делает его правильным выбором для всех семей. Квартиры характеризуются низкими ценами в рамках высокого - конечного проекта, окруженного зелеными насаждениями со всех сторон. Наслаждайтесь тишиной и отдыхом в своей квартире. Комплекс далек от городского шума. Он находится в исключительном месте на пересечении основных дорог и транспорта в городе. Его близость к третьему аэропорту и Стамбульскому водному каналу увеличивает инвестиционную ценность.
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