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Жилой комплекс Апартаменты с идеальным расположением в европейском Стамбуле

Akarca, Турция
от € 325,000
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Жилой комплекс Апартаменты с идеальным расположением в европейском Стамбуле
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 99 до 206 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты с идеальным расположением в европейском Стамбуле
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Другие комплексы
Жилой комплекс Стильный ЖК в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: FOA INVEST

Жители этого комплекса могут наслаждаться отличными видами на Мраморное море и центр Стамбула. Он находится в районе Фикиртепе Азиатской части Стамбула.

Отличительная особенность локации — прекрасная транспортная доступность. В пешей доступности есть две станции метро, остановка метробуса и автомагистраль D-100, которая позволяет добраться в любую часть Стамбула удобным способом. Добраться до аэропорта также просто.

В пешей доступности расположены парк, множество магазинов и ресторанов. В районе есть несколько государственных и частных больниц, учебные заведения и другие социальные объекты.

Объект состоит из трех корпусов высотой от 7 до 24 этажей. В них 467 квартир и 96 коммерческих помещений. Прямо на территории расположен торговый комплекс, что особенно удобно для любителей шопинга. На выбор доступны планировки от 1+1 до 4+1 в нескольких вариантах с одним или двумя санузлами. Площадь квартир варьируется от 77,74 до 366,83 квадратных метров.  Отделка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественных материалов.

Внутренняя инфраструктура включает открытый и закрытый бассейны, фитнес-зал, сауну и хаммам, крытую и открытую парковки. Для детей на территории есть несколько игровых площадок.

Район Фикиртепе интенсивно развивается, а стоимость жилья в нём растёт.  Это делает объект  привлекательным не только для жизни, но и для инвестиций.
Жилой комплекс Exodus Panorama Residence Istanbul
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Новый жилой комплекс линейки Exodus в живописной локации СтамбулаМногоэтажный жилой комплекс Exodus Panorama с инфраструктурой курортного типа будет построен вблизи всей социальной инфраструктуры района Картал.Удобное расположение проекта – близость аэропорта, больницы, метро, парков для отдыха и пикника, озеро, леса, яхт клуб и удобная дорожная развязка, позволяют наслаждаться жизнью в соседстве с природой и не пропускать активный городской ритм.В проекте представлены апартаменты различных типов и планировок: линейные квартиры 3+1, пентхаусы 2+1 и 4+1, квартира-лофт, трехэтажная квартира 3+1 на последнем этаже. Все комнаты правильной прямоугольной формы, что позволяет наиболее эргономично использовать пространство.Комплекс предлагает собственникам богатую социальную инфраструктуру: открытый бассейн, баскетбольная и волейбольная площадка, детская игровая площадка, зеленая территория, спортивный зал, SPA-центр, VIP турецкий хаммам, кинотеатр, ресторан/кафе, хобби-комната, художественная студия, комната для переговоров, детский клуб, комната для ухода за детьми, крытая парковка, камеры видеонаблюдения, Wi-Fi на территории, электрогенератор.Строительство комплекса началось в декабре 2022, завершение проекта — июнь 2025. Доступна беспроцентная рассрочка от застройщика до окончания строительства с первоначальным взносом от 25%.
Жилой квартал Квартира в Обе с высокой рентабельностью
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Расстояние до моря 470 m Расстояние до центра  3500 m Аэропорт Анталии 110 km Аэропорт Газипаша 40 km Расстояние до рынков 100 m Общественный транспорт 150 m   17 квартир 1 + 1 2 квартиры 1 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1  2 квартиры 2 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1 дуплекс  2 квартиры 3 + 1 дуплекс             Бассейн    Зимний  бассейн    Фитнес    Лобби    Кафетерий    Комната отдыха    Туалеты и душевые    Сауна    Камеры безопасности    Внешнее освещение    Умный телефон для входа    Центральная спутниковая система    Генератор    Резервуар для воды и гидрофор    Система подогрева пола в ванных комнатах    Бытовая техника и кондиционер      
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