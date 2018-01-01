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Жилой комплекс Новый ЖК возле всей социальной инфраструктуры района Бююкчекмедже

Akarca, Турция
от € 206,000
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Жилой комплекс Новый ЖК возле всей социальной инфраструктуры района Бююкчекмедже
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 3+2, 4+2.Площадь апартаментов от 100 до 261 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый ЖК возле всей социальной инфраструктуры района Бююкчекмедже
Akarca, Турция
от € 206,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в новом ЖК в 100 м от моря - район Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 61,8 до 158,8 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в самом центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Наш новый проект судет расположен в Аланье, район Сарай, облайя прощадь 2 155 м2.
До княенитого княжа Клеопатры Весего 50 метров!
Резидия состоита из 2-х блок в 4-х этажа, всего в комплексе будет 40 квартир. Нижние этажи
с порвого по тротийю состоят из квартир планировкой 1 + 1. Верхний четвертий этаж и
марда заняты духтажными пентахусами планировкой 2 + 1. Особеностью кланировки
Резиденция в настоящее время в стране, в которой есть все, что нужно, в общем и целом,
балконы будут сподни от шума и историчка горьячего воздуха.
Каждай из квартир имест вид на Средиземное море, седневековую крепость Кале и Торосские
горы.
Особености комплекса:
15 квартир с одной плалой планировки 1 + 1 прощадью 55 м2 ( 1 далькон, 1 ванная
комната )
5 двойников пентхаусов планировки 2 + 1 прощадью 100 м2 ( 2 балкона, 1 ванная
комната )
На данный момент в продахе имется пентахусы планировки 2 + 1. В пентхаусах 2 + 1 в истории входит плита, духовка, вытьячка, история
надомоэчнамашины, холодилник, 3 кондиционера
Дата начала строителства январь 2023 г., дата окончания апрель 2024 г. 
 
Жилой квартал КУПИТЕ СВОЮ НОВУЮ КВАРТИРУ В АВСАЛЛАРЕ, АЛАНИЯ
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите, вы должны выбрать квартиру в этом проекте. Так как он находится всего в 650 метрах от пляжа и будет построен на природе. Существуют различные типы квартир, вы можете выбрать апартаменты 1 + 1, 2 + 1 или апартаменты на крыше и с садом, дуплексы с двумя, тремя спальнями. Проект находится всего в 20 км от центра Алании, это означает, что до центра можно добраться за 15 минут. Строительство данного проекта начнется 30 октября 2022 года и завершится 30 апреля 2024 года. Комплекс будет просторным в центре Авсаллара и будет иметь развитую внешнюю инфраструктуру:  2 роскошных лифта спутниковое телевидение интернет в каждой квартире генератор светодиодое освещение в местах общего пользования и вестибюле. Внутри здания будет: сауна паровая баня релакс комната душ лобби тренажерный зал и кафетерий. В саду будет большой открытый бассейн с шезлонгами камеллия и детская игровая площадка.
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