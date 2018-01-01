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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в хорошей локации района Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 138,000
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в хорошей локации района Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 108 м2.Расстояние до моря 800 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал. Район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсалларе есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в хорошей локации района Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 138,000
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками.

Резиденция располагает консьерж-сервисом, парковкой, спа-зоной с бассейном, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром, баром, прачечной.

Преимущества

Доступная рассрочка: 50% при покупке, 50% — в течение 6 месяцев.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре города, рядом с пятизвездочными отелями, ресторанами и достопримечательностями.

  • Автобусная остановка - 150 метров
  • Станция метро - 1 км
  • Торговый центр - 1,8 км
  • Бешикташ (Долмабахче, пристани, парки) - 2,3 км
  • Таксим - 2,4 км
  • Левент - 4,7 км
  • Международный аэропорт Стамбула - 35 минут
  • Исторический центр Стамбула - 25 минут
Жилой комплекс Квартира в новом строящемся комплексе - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 51 до 115 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Шикарный пентхаус с собственной большой террасой
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Этот курортный городок расположен на самом юге страны, в западной части Средиземноморья, на берегу Анатолийского залива. Это сказочный цветок, распустившийся у подножья красивейших Торосских гор. Горная гряда растянулась вдоль южного побережья Средиземного моря, со всех сторон окружая Анатолийский залив. Именно в самом сердце города Аланья, собственником выставлена на продажу роскошная двухуровневая меблированная квартира 4+1. Квартира с четырьмя спальнями, большой площадью - 250м² находится на 5 этаже комплекса с небольшой, но вполне способной обеспечить комфортное проживание или отдых, инфраструктурой. Квартира продается с хорошим ремонтом, современной мебелью и бытовой техникой, как представлено на фото. Живя в этой роскошной двухуровневой квартире вы сможете наслаждаться тихой и комфортной жизнью, при этом находясь в самом центре курортного города. К вашим услугам все объекты городской и социальной инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные исторические объекты и развлекательные заведения, множество магазинов и сувенирных лавок, аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, банки и банкоматы. Для гурманов найдется большое разнообразие кафе, баров и ресторанов на любой вкус. Отличная транспортная развязка позволит вам, с легкостью, добраться до других районов. Знаменитый пляж Клеопатры расположен всего в 1000 метрах от комплекса. Квартира отлично подойдет для постоянного проживания, проведения отпуска или для сдачи в аренду.
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