Жилой комплекс Проект на этапе карандаша в районе Паяллар

Ciplakli, Турция

Aramis Terrace - уникальный и роскошный проект в Алании, расположенный в районе Джикджилли. В цену квартир в этом комплексе входит полное оформление всех необходимых документов включая ТАПУ, страховку и абонентские договора на воду и электричество. Aramis Terrace находится в районе Джикжилли, примерно в 1 км от пляжа и примерно в 3 км от центра Алании. Район известен своими зелеными и плодородными полями. Aramis Terrace состоит из 68 апартаментов. Это совершенно новый тип квартир для отдыха. Элегантный, продуманный, современный дизайн. Комплекс расположен на склоне холма, всего в 3 км к востоку от центра Алании среди банановых плантаций но при этом все необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. ПриемнаяДва панорамных лифта 5 бассейновДуш и туалет у бассейнаДетский бассейнДжакузиФитнес-салонСаунаКинозалДетская площадкаПлощадка для барбекю2 наружных стеклянных лифта в зданияхАвтомобильная стоянкаКруглосуточная охранаСмотритель Кухонные шкафы в белом цвете со встроенной техникой и столешницей из мрамораПанорамные окнаНапольное отопление в ванной, прихожей и гостинойКондиционеры в гостиной и во всех спальняхЭлектронный сейфПриглашаем Вас насладиться кофе на прекрасных террасах!