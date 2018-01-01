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Жилой комплекс Проект на этапе карандаша в районе Паяллар

Akarca, Турция
от € 110,000
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Жилой комплекс Проект на этапе карандаша в районе Паяллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 100 м2.Расстояние до моря 1500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Проект на этапе карандаша в районе Паяллар
Akarca, Турция
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый современный комплекс в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1. Площадь от 55 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой квартал Квартиры в Алании Aramis Terrace
Ciplakli, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Aramis Terrace - уникальный и роскошный проект в Алании, расположенный в районе Джикджилли.  В цену квартир в этом комплексе входит полное оформление всех необходимых документов включая ТАПУ, страховку и абонентские договора на воду и электричество. Aramis Terrace находится в районе Джикжилли, примерно в 1 км от пляжа и примерно в 3 км от центра Алании. Район известен своими зелеными и плодородными полями. Aramis Terrace состоит из 68 апартаментов. Это совершенно новый тип квартир для отдыха. Элегантный, продуманный, современный дизайн.  Комплекс расположен на склоне холма, всего в 3 км к востоку от центра Алании среди банановых плантаций но при этом все необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. ПриемнаяДва панорамных лифта 5 бассейновДуш и туалет у бассейнаДетский бассейнДжакузиФитнес-салонСаунаКинозалДетская площадкаПлощадка для барбекю2 наружных стеклянных лифта в зданияхАвтомобильная стоянкаКруглосуточная охранаСмотритель Кухонные шкафы в белом цвете со встроенной техникой и столешницей из мрамораПанорамные окнаНапольное отопление в ванной, прихожей и гостинойКондиционеры в гостиной и во всех спальняхЭлектронный сейфПриглашаем Вас насладиться кофе на прекрасных террасах!
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Мы рады представить Вам новый жилой комплекс строительство которого начнется в июле этого года. Комплекс будет располагаться на участке 2155 м², состоять из 1 жилого блока и 45 квартир различной планировки. В пешей доступности от комплекса будет находиться вся городская инфраструктура, магазины, аптеки, супермаркеты, рестораны и многое другое. Так же на территории проекта предусмотрена развитая инфраструктура, для комфортного проживания жильцов и гостей комплекса.    1+1 (45м2) 2+1 (65м2) 3+1 (115м2) Дуплекс на первом этаже (120м2) Дуплекс пентхаус 4+1 (145м2)    Открытый бассейн Крытый бассейн Фитнес Сауна Аквапарк Баскетбольная площадка Кафе Бар у бассейна Детская площадка Лифт Парковка Консьерж Генератор Начало строительства: 07.2022 Окончание строительства: 07.2023
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