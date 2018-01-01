Жилой комплекс Exodus Palace Residence
Akarca, Турция
от € 190,000
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О комплексе
Exodus Palace Residence - премиальная резиденция на берегу горной реки и Средиземного моря, концептуально эксклюзивный проект с бассейнами-лагунами.Проект состоит из 5 жилых блоков на 120 квартир различных типов: садовые дуплексы с выходом к бассейну, одноуровневые апартаменты, пентхаусы.Начало строительство в апреле 2023, завершение - апрель 2025.Комплекс строится в туристическом районе Тюрклер, известным своими роскошными отелями, луна-парком и дельфинарием. В Тюрклере прекрасная береговая линия с песком и пологим заходом в море. Пляжи района идеально подходят для отдыха с маленькими детьми.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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