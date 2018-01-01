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Жилой комплекс Exodus Palace Residence

Akarca, Турция
от € 190,000
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Жилой комплекс Exodus Palace Residence
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О комплексе

Exodus Palace Residence - премиальная резиденция на берегу горной реки и Средиземного моря, концептуально эксклюзивный проект с бассейнами-лагунами.Проект состоит из 5 жилых блоков на 120 квартир различных типов: садовые дуплексы с выходом к бассейну, одноуровневые апартаменты, пентхаусы.Начало строительство в апреле 2023, завершение - апрель 2025.Комплекс строится в туристическом районе Тюрклер, известным своими роскошными отелями, луна-парком и дельфинарием. В Тюрклере прекрасная береговая линия с песком и пологим заходом в море. Пляжи района идеально подходят для отдыха с маленькими детьми.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Exodus Palace Residence
Akarca, Турция
от € 190,000
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Другие комплексы
Резиденция Modern Family concept With Stunning Sea view
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

В этом проекте вы найдете сочетание современной архитектуры и роскошного городского образа жизни. Все требования городского образа жизни были профессионально проработаны там, где в вашем районе будет уникальное море Стамбула.
Вы будете чувствовать себя довольным деталями, сочетающими роскошь и функциональность дома, и дышать миром и счастьем.
Этот проект расположен в одном из самых ценных районов Бейликдузу в западных районах Стамбула. Общая площадь застройки построена на участке площадью 6,450 кв. М с ландшафтной площадью 4,500 кв. М, предназначенной для зеленой среды. 

Всего имеется 7 блоков с 48 независимыми единицами в диапазоне от 4 + 1 и 4,5 + 2. Каждый блок имеет бесконечный вид на море из гостиной. 
Услуги включены:

- Бассейн 
- Детская игровая площадка
- Специальная пешеходная дорожка
- Крытый бассейн
- Фитнес-центр
- сауна
- Паровая комната
- Баскетбол и футбольный корт
- Каждый блок в этом проекте будет иметь 2 парковочных места в рамках проекта. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

- Метробус находится в 5 минутах езды
- Западная Стамбульская Марина находится в 4 минутах езды
- TEM Link Road находится в 3 минутах езды
- Торий AVM ( Мельница ) находится в 10 минутах езды
- Больница Аджибадем находится в 6 минутах езды
- Догский колледж находится в 8 минутах езды
- Мармарский парк ( Мельница ) находится в 8 минутах езды
- Марина в 4 минутах езды
- Аэропорт находится в 20 минутах езды
- Büyükçekmece находится в 10 минутах езды
- Яшам Вадиси находится в 2 минутах езды
- Американский колледж культуры находится в 5 минутах езды

 
Жилой комплекс Новые апартаменты с шикарным видом на Мраморное море
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Картал.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 63 до 294 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Картал, Турция
Застройщик: EOS Turkey Property

 

Доступный проект с видом на море имеет хорошую отделку, архитектуру, обзор, окружающую среду, общество и другие. По соседству множество торговых центров, торговый центр Marina & Marina, легкий доступ к линии Corniche, различные линии метро, аэропорт, транснациональные компании и промышленные зоны. Все еще имеют разумные цены за единицу и могут иметь солидный рост капитала в ближайшем будущем.

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