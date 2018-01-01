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Жилой комплекс Отличное предложение в районе Конаклы - недалеко от моря

Конаклы, Турция
от € 114,000
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Жилой комплекс Отличное предложение в районе Конаклы - недалеко от моря
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Конаклы – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 м2.Расстояние до моря 460 метров.Конаклы – западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого района. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий.Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом районе, а также в центре.
Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция
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Жилой комплекс Отличное предложение в районе Конаклы - недалеко от моря
Конаклы, Турция
от € 114,000
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