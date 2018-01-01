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Жилой комплекс Новый проект в центре города Алания

Аланья, Турция
от € 310,000
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Жилой комплекс Новый проект в центре города Алания
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 1+1.Площадь апартаментов от 41 до 48 м2. Расстояние до моря 400 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов.Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы.Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается редко, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в центре города Алания
Аланья, Турция
от € 310,000
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Застройщик: Stay Property
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Компания Stay Property предлагает новый проект в Тюрклер - Алания.В жилом комплексе представлены апартаменты планировок 2+1, виллы планировкой 3+1.Площадь апартаментов от 90 до 120 квадратных метров, площадь вилл 210 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
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Полностью меблированная вторичная квартира 2+1 на первом этаже НЕПОСРЕДСТВЕННО у моря! Кроме того, магазины, базар и рестораны находятся всего в нескольких шагах от квартиры! Привлекательный комплекс расположен прямо на берегу прекрасного синего Средиземного моря в популярном районе Махмутлар, всего в 20 минутах от аэропорта Газипаша. Комплекс состоит из 4 блоков, расположенных вокруг впечатляющего 35-метрового бассейна и садовой зоны. Очень уютная обстановка в прекрасном сочетании природы и удовольствия. Квартира с 2006 года находится на 4-м этаже и имеет площадь около 110 м2 и имеет большую гостиную с открытой кухней, 2 спальни, 1 ванную комнату и 2 балкона!  Не стесняйтесь назначить встречу с нами, чтобы получить всю информацию и увидеть эту фантастическую квартиру.   • Море и пляж: 50 м. • Аэропорт Газипаша: 28 км.• Аэропорт Анталии: 140 км.• Центр Махмутлара: 500 м.• Фермерский рынок: 100 м.• Центр Аланьи: 12 км. • Большой открытый бассейн• Детская площадка• Тренажерный зал• Сауна• Парковка• Лифт• Большой зеленый сад• Генератор• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
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