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Жилой комплекс Новый проект с большой озелененной территорией в районе Эсеньюрт

Akarca, Турция
от € 194,875
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Жилой комплекс Новый проект с большой озелененной территорией в районе Эсеньюрт
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 66,19 до 363,07 м2. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект с большой озелененной территорией в районе Эсеньюрт
Akarca, Турция
от € 194,875
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 67,5 до 179 м2. Расстояние до моря 650 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий потенциальный возврат инвестиций в регионе. Стратегическое расположение на азиатской стороне Стамбула, легкий транспорт. Богатая среда жизненно важных объектов, таких как торговые центры, спортивные центры, кинотеатры и парки. Интегрированные модельные кварталы, что делает его первым проектом такого рода в азиатском Стамбуле. Титулы готовы, в соответствии с требованиями турецкого гражданства, и готовы к заселению.
Жилой квартал 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
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