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Жилой комплекс Проект на этапе строительства - 50 метров от пляжа Клеопатра

Аланья, Турция
от € 315,000
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Жилой комплекс Проект на этапе строительства - 50 метров от пляжа Клеопатра
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 67,5 до 78 м2.Расстояние до моря 50 метров.Новая недвижимость на Клеопатре – это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде. Как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одной из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Проект на этапе строительства - 50 метров от пляжа Клеопатра
Аланья, Турция
от € 315,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 73,65 до 208,2 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Авсаллар на карт находиця в 35 км от Алании. Растояние до междуного аэропора Антали 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристические издания Авсаллар за роскошных песчаных князей, бекрайние хойние леса и мягкий климат. Кругый год в Асалларе отдыхают люди с всёх уголков земной площади.

Погода в Авсалларе летом + 30o С в седнеме и + 15 о С зимой.

 

Жилы комплексы Авсаллар занимают большууй прощадь и почти всют сирокую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхат круглий год. В Авсальларе находятся супермаркеты, обще и мишны лавки, эженедельно перходжы ринки, сервисы арен. На фермерском рынке вы должны быть уверены, что они не могут быть в восторге от останков.

 

Через Авсаллар проходьят автобусы в народных центра Алани и Манавгата. Там вам будут порговы центры, кинотеатр, булинг, ночные клубы и изысканы рестораны с роскошными. Автобусные законы, как правило, как на народ, так и на основны улица Авсаллара. Для видёва клубы такси – достаточно нажать кнопку вьёт вашего дома.

 

Район Авсаллар видбеинье люди и воследователи экологически чистой журнални. Квартиры в живых комплексах Авсалара ползутся видсоким спросом храдов и ророшо садду.

 

Жилой комплекс будет состоянть из 2 клоков на 5 и 7 этажей. Достопны квадратиры планировкой 1 + 1, 2 + 1, дуплекс 2 + 1, дуплекс 3 + 1, Весего 50 квартир. Два вида блока объединены обчей територий и инфраструктурной.

 

Для Житей и гостей резиденции Eden Garden на территории доткории: открыты и крэт. Автопарковка на территории, территория охраная охраная, с крогосуточным видеонан.

Накало строителства – декабрь 2021 год.

Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 год.

 

Купите квартиру в Алании просто как Никогда. Кварталы на этапе строителства доступна княжество с беспроцентной расстрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначий завод 30%, остаточная сумма вносицяемми дэб.

 

Кроме князей и хойны лесов, в Авсалларе доступны активны виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, славы по горным реке, погениг с аквалгот.
Жилой комплекс Квартиры класса Люкс
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024

Рады предложить вам новый инвестиционный проект от крупного застройщика города Алания в самом европейском районе Оба. Комплекс будет состоять из 5 малоэтажных блоков. ЖК начал свое строительство, завершение которого запланировано на ноябрь 2024 года. Внутренняя инфраструктура комплекса насколько обширная, что ей позавидует 5* отель. Расстояние до моря составит не более 1400 метров.

На продажу выставлены квартиры разных планировок:

1+1 от 57-60м2

2+1 от 94-115м2

3+1 от 125м2

4+1 от 162-175м2

В каждой квартире предусмотрено система умный дом, теплый пол и электрические ролл шторы.

Спешите приобрести квартиру Вашей мечты на берегу Средиземного моря

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