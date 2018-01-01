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Жилой комплекс Уникальный проект в самом центре Аланьи

Аланья, Турция
от € 145,000
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Жилой комплекс Уникальный проект в самом центре Аланьи
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1.Площадь апартаментов от 45 до 55 м2.Расстояние до моря 400 метров.Новая недвижимость на Клеопатре – это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде. Как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одной из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Уникальный проект в самом центре Аланьи
Аланья, Турция
от € 145,000
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Другие комплексы
Жилой квартал Превосходные апартаменты в пешей доступности от пляжа
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
А вы догадывались, что можно наслаждаться морским бризом не только из номера отеля, но и с балкона своей собственной квартиры?   Комплекс находится в красивом средиземноморском прибрежном районе Аланьи - Каргыджак. Каргыджак - идеальное место для покупателей благодаря своему расположению, красивой зеленой зоне, песчано-галечным пляжам и качественным жилым комплексам. Каргыджак находится всего в 25 км от аэропорта Аланьи-Газипаша и в 15 км от центра города Аланья. В Каргыджакском районе в последнее время появляются новые элитные новостройки, такие как 5-звездочные отели, роскошные виллы с видом на море и высококачественный жилые проекты. Данный проект построен на площади 4213 кв.м и только 20% из них используется для жилых построек. Комплекс находится всего в 300 метрах от пляжа и в 250 метрах от магазинов и ресторанов. В проекте предусмотрены различные зоны общего пользования, ориентированные на каждого, кто хочет наслаждаться уютом как дома, такие как парная, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, настольный теннис, турецкая баня, кинозал и многое другое. Площадь апартаментов варьируется от 66 м2 до 205 м2.
Жилой комплекс Инвестиционный проект с максимальной рассрочкой - район Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 145 до 260 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой квартал Современные Квартиры с Богатыми Социальными Удобствами в Оба Алания
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Оба это тихий семейный район Алании идеально подходящий как для комфортного проживания с семьей, отдыха, так и для инвестиций. Данный объект будет располагаться на территории 7114 м², состоять из 5 блоков и 65 квартир различных планировок с современным дизайном. Удаленность от моря составляет всего 2.5 км., и всего 3 км. от центра Алании. В строительстве данного объекта используются материалы высокого качества, а территория комплекса может похвастаться своей богатой инфраструктурой, включающей в себя все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха круглый год.  •1+1 от 57м² до 60м²•2+1 от 86м² до 147м²•3+1 от 113м² до 205м²•4+1 от 185м² до 245м² Имеются так же апартаменты с садом, террасой, 2-мя балконами и пентхаусы. •Ухоженная зелёная территория•Бассейн•Зона для барбекю•Фитнес зал с многочисленными тренажёрами •Сауна•Хамам•Парная•Массажные зоны•Детсткая площадка•Парковка•Генератор •Консьерж•Лифт•Система безопасности на всей территории комплекса Начало строительства январь 2021 года.Окончание строительства ноябрь 2022 года.
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