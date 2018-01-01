Жилой комплекс Уникальный проект в самом центре Аланьи

Каргыджак, Турция

А вы догадывались, что можно наслаждаться морским бризом не только из номера отеля, но и с балкона своей собственной квартиры? Комплекс находится в красивом средиземноморском прибрежном районе Аланьи - Каргыджак. Каргыджак - идеальное место для покупателей благодаря своему расположению, красивой зеленой зоне, песчано-галечным пляжам и качественным жилым комплексам. Каргыджак находится всего в 25 км от аэропорта Аланьи-Газипаша и в 15 км от центра города Аланья. В Каргыджакском районе в последнее время появляются новые элитные новостройки, такие как 5-звездочные отели, роскошные виллы с видом на море и высококачественный жилые проекты. Данный проект построен на площади 4213 кв.м и только 20% из них используется для жилых построек. Комплекс находится всего в 300 метрах от пляжа и в 250 метрах от магазинов и ресторанов. В проекте предусмотрены различные зоны общего пользования, ориентированные на каждого, кто хочет наслаждаться уютом как дома, такие как парная, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, настольный теннис, турецкая баня, кинозал и многое другое. Площадь апартаментов варьируется от 66 м2 до 205 м2.