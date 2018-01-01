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Жилой комплекс Инвестиционный жилой проект в популярном районе Фатих - Стамбул

Akarca, Турция
от € 377,669
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Жилой комплекс Инвестиционный жилой проект в популярном районе Фатих - Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Фатих.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 83 до 239 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный жилой проект в популярном районе Фатих - Стамбул
Akarca, Турция
от € 377,669
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45–130 м² 4 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: IKY GROUP ALANYA

НОВА САД

Этот проект будет на 2-м. Завершено в июне 2023 года

Общая площадь системы: 2800 м2

Общее количество квартир: 63 квартиры

Модерация этого проекта включает в себя:

- открытый бассейн
-Внутренний бассейн
-Jaccuzi
-Сауна
-Паровая комната
-Фитнес-студия
-Киновая комната
Детская игровая площадка
Детская игровая комната
-Барбекю комната
-Lobby

- Частный пляж в Обе

Расстояние до моря 2,15 км

+ трансфер до пляжа

Расстояние до центра Алании 4 км

Дизайн интерьера квартиры:

-60 &раз; 120 гранитных полов
-Оwn кухонные шкафы
-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета
-Изолированные окна
- Специально разработанная стальная дверь с глазорной
- Специально разработанные лакированные внутренние двери
-Душевая кабина из закаленного стекла
Хилтон тонет

+ напольное отопление

единицы с одной спальней 45 м и sup2; и цена 88000 евро
Единицы с двумя спальнями 60м и sup2; и цена 120 000 евро
Двухкомнатный номер с частной системой плавания 73 м и sup2; и цена 187000
Единицы с тремя спальнями 130 м и sup2; и цена 207000

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален).

Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым бассейном, круглосуточным видеонаблюдением, крытой парковкой, детскими площадками.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в стратегической локации - между Маслаком и Левентом - двумя главными бизнес районами города. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. Расстояния на машине:

  • Шоссе TEM - 3 минуты
  • Vadi Istanbul (ТРЦ и крупнейший офисный комплекс в Турции) - 4 минуты
  • Стадион Тюрк Телеком - 4 минуты
  • Левент - 10 минут
  • Mall of Istanbul (один из крупнейших торговых центров в Турции) - 10 минут
  • Таксим - 20 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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