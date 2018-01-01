Жилой комплекс Инвестиционный жилой проект в популярном районе Фатих - Стамбул

Ciplakli, Турция

от € 88,000

45–130 м² 4 квартиры

Сдача в: 2023

НОВА САД

Этот проект будет на 2-м. Завершено в июне 2023 года

Общая площадь системы: 2800 м2

Общее количество квартир: 63 квартиры

Модерация этого проекта включает в себя:

- открытый бассейн

-Внутренний бассейн

-Jaccuzi

-Сауна

-Паровая комната

-Фитнес-студия

-Киновая комната

Детская игровая площадка

Детская игровая комната

-Барбекю комната

-Lobby

- Частный пляж в Обе

Расстояние до моря 2,15 км

+ трансфер до пляжа

Расстояние до центра Алании 4 км

Дизайн интерьера квартиры:

-60 &раз; 120 гранитных полов

-Оwn кухонные шкафы

-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета

-Изолированные окна

- Специально разработанная стальная дверь с глазорной

- Специально разработанные лакированные внутренние двери

-Душевая кабина из закаленного стекла

Хилтон тонет

+ напольное отопление

единицы с одной спальней 45 м и sup2; и цена 88000 евро

Единицы с двумя спальнями 60м и sup2; и цена 120 000 евро

Двухкомнатный номер с частной системой плавания 73 м и sup2; и цена 187000

Единицы с тремя спальнями 130 м и sup2; и цена 207000

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит