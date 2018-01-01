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Жилой комплекс Инвестиционный проект в популярном районе Оба

Каракокали, Турция
от € 129,000
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в популярном районе Оба
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 190 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе. Данный район отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи.Для детей всех возрастов представлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в популярном районе Оба
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от € 129,000
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На продажу 54 апартамента и 7 вилл. В каждом апартаменте есть кухня, гостиная, 1-2 ванные комнаты, 1-3 спальни, балкон или терраса. В виллах 3 спальни.

Расположение и объекты поблизости

В Кягытхане много образовательных учреждений, больниц, торговых центров и других необходимых объектов инфраструктуры.

Расстояние от комплекса до некоторых популярных мест:

  • Аэропорт Стамбула - 30 км
  • Торговый центр Istinyepark Mall - 3,5 км
  • Больница Maslak Acibadem - 8 км
  • Босфорский мост - 7 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6 км

Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся многочисленные автобусные остановки и станции метро.
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