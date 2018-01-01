Жилой комплекс Роскошный ЖК в живописном районе Оба

Каракокали, Турция

от € 175,000

76–135 м² 5 квартир

Сдача в: 2023

Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба

Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения.

Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут светодинамические фонтаны.

В комплексе 3 блока - 5 этажей

80 квартир

Площадь участка 5001 кв.м.

1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м.,

2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м.,

2+1 дуплексы площадью от 95 кв.м.

4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА:

1,8 метров до моря

1 км от Государственной больницы

400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин

1,5 км до гипермаркета Метро

4 км. от центра города Алания

35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша

135 км от международного аэропорта Анталия

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

открытый бассейн

закрытый бассейн

хаммам

сауна

тренажерный зал

фитнес под открытым небом

массажный кабинет

игровая комната

детский парк

закрытая детская игровая комната

кафе и ресторан

зал для переговоров

сервис до пляжа-шаттл

комната отдыха

беседки на территории

уголок для барбекю

услуги смотрителя комплекса

охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения

открытая автомобильная парковка

электрогенератор

огороженная территория

В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО:

Входная стальная дверь

Межкомнатные двери

Кухонный гарнитур со столешницей

Напольное покрытие – керамическая плитка

Стены покрашены экологической краской

Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль

Окна из высококачественного ПВХ.

Основное и точечное освещение

Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной

Выводы под кондиционеры

ТВ кабель

Электрические розетки во всех комнатах и на балконах

Дата начала строительства: Февраль 2022

Дата завершения строительства: Июнь 2023

В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%.