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Жилой комплекс Роскошный ЖК в живописном районе Оба

Каракокали, Турция
от € 169,000
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Жилой комплекс Роскошный ЖК в живописном районе Оба
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания.В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 51 до 194,5 м2.Расстояние до моря 2600 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. Центр Алании и район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, зато в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Роскошный ЖК в живописном районе Оба
Каракокали, Турция
от € 169,000
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Другие комплексы
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76–135 м² 5 квартир
Сдача в: 2023

Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба

Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения.

Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут  светодинамические фонтаны.

  • В комплексе 3 блока - 5 этажей
  • 80 квартир
  • Площадь участка 5001 кв.м.
  • 1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м.,
  • 2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м.,
  • 2+1 дуплексы площадью от 95  кв.м.
  • 4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА:

  • 1,8 метров до моря
  • 1 км от Государственной больницы
  • 400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин
  • 1,5 км до гипермаркета Метро
  • 4 км. от центра города Алания
  • 35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша
  • 135 км от международного аэропорта Анталия

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

  • открытый бассейн
  • закрытый бассейн
  • хаммам
  • сауна
  • тренажерный зал
  • фитнес под открытым небом
  • массажный кабинет
  • игровая комната
  • детский парк
  • закрытая детская игровая комната
  • кафе и ресторан
  • зал для переговоров
  • сервис до пляжа-шаттл
  • комната отдыха
  • беседки на территории
  • уголок для барбекю
  • услуги смотрителя комплекса
  • охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения
  • открытая автомобильная парковка
  • электрогенератор
  • огороженная территория

В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО:

  • Входная стальная дверь
  • Межкомнатные двери
  • Кухонный гарнитур со столешницей 
  • Напольное покрытие – керамическая плитка
  • Стены покрашены экологической краской
  • Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль
  • Окна из высококачественного ПВХ.
  • Основное и точечное освещение
  • Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной
  • Выводы под кондиционеры
  • ТВ кабель
  • Электрические розетки во всех комнатах и на балконах

 

Дата начала строительства: Февраль 2022

Дата завершения строительства: Июнь 2023

 

В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%. 
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха.

Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апартаментах есть высокие потолки (3,05 м). В каждой квартире есть балкон 6 м2, сад или терраса.

При единовременной оплате предоставляется скидка 9%.

Сдача:

  • 1 фаза - ноябрь 2023
  • 2 фаза - ноябрь 2024
  • 3 фаза (коммерческая зона) - ноябрь 2025
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Зейтинбурн, на европейской стороне города. В районе развитая инфраструктура, все необходимое для комфортной жизни находится поблизости. В 10 минутах езды на автомобиле расположены:

  • больница Avrasya Hospital
  • современный парк Bakirköy Botanik
  • университет Истинье и Стамбульский университет Топкапы

В пешей доступности находятся кафе, рестораны, магазины и школы. Автобусные и трамвайные остановки, станция метро находятся в 10 минутах ходьбы. Проект находится у шоссе E5.

  • до набережной 4 км - 10 минут на машине
  • до метро 1 км - 15 минут пешком
  • до ТЦ Marmara Forum 3 км - 5 минут на машине
  • до исторического центра Стамбула — района Султанахмет — 20 минут на автомобиле
  • До международного аэропорта Стамбула — за 35 минут
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: EOS Turkey Property
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