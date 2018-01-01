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Жилой комплекс Новый уютный бутик-проект близко к морю в Махмутларе

Махмутлар центр, Турция
от € 132,000
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Жилой комплекс Новый уютный бутик-проект близко к морю в Махмутларе
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О комплексе

Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 150 м2.Расстояние до моря 350 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новый уютный бутик-проект близко к морю в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от € 132,000
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает крытым бассейном, трехуровневой парковкой, фитнес-центром, кафе и ресторанами.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парком.

  • Торговый центра - 2,7 км
  • Аэропорт - 4,5 км
  • Больница - 4 км
Жилой комплекс Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс Blue Dream Residence
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Новый бутик-проект в Газипаша с удобным расположением.До главной улицы, ведущей к пляжу Селинус, всего 100 м. Расстояние до моря 1,5 км.В пешей доступности много магазинов, кафе, ресторанов. В 2023 году муниципалитет обустроил прогулочную зону с фруктовыми и тропическими деревьями, она находится рядом с комплексом.Пляж Селинус в Газипаше отличается широкой береговой линией, пологим заходом в море и песчаным берегом. На большинстве курортов средиземноморья вдоль пляжа проходит главная трасса D-400, а в Газипаша она отдалена от моря на 3 км. Пляж обустроенный, комфортный для отдыха с детьми, без шума от машин и трафика. Также в Газипаша есть уникальный пляж с каменными бассейнами, живописная бухта в скалах.На территории жилого комплекса предусмотрены следующие социальные зоны для жильцов: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, игровая комната, фитнес-центр, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7, аварийный генератор электроэнергии.В комплексе представлены квартиры следующих планировок: 1+1 площадью от 45 до 58 м2, двухуровневые 2+1 площадью от 109 до 115 м2.Начало строительства в июне 2023 года, завершение — в декабре 2024 года.При первоначальном взносе 35% возможна беспроцентная рассрочка от застройщика до завершения строительства.
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