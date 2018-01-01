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Жилой комплекс Новые апартаменты в Газипаше, Алания

Аланья, Турция
от € 115,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в Газипаше, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 42 до 135 м2.Расстояние до моря 800 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Cад на территории жилого комплекса  Прогулочная зона Открытый бассейн Аква-парк Зона барбекю  Детская площадка Kорт для игры в теннис, футбол, баскетбол Фитнес  Кинозал Спа Хамам Римская паровая комната Финская сауна Комнаты для массажа Крытый бассейн с подогревом Комната для отдыха Игровая зона Открытая и закрытая автомобильные парковки Wi-Fi на территории комплекса 24/7 видеонаблюдение и охрана Генератор Спецификация здания: • основной блок, 12 этажей • 9 блоков по 4 этажа • 264 квартиры • Площадь участка: 10.000 м² Aпартаменты: Основной корпус: • 1+1, • 2-1 дуплекс, • 3+1 дуплекс - А блок: • 5+1 гардэн дуплекс. • 2+1, • 5+1 дуплекс - В блок: • 5+1 гардэн дуплекс. - 2+1, • 5+1 дуплекс - С блок: • 5+1 гардэн дуплекс. - 2+1, . 5+1 дуплекс -D блок: • 3+1. • 1+1. • 2+1 дуплекс - Е блок: • 3+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс .   F блок: • 4+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс - Gблок: • 3+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс 1+1,. -Н блок: •4+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс - I блок: • 3+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс   ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА - декабрь 2024
Жилой комплекс Элитная недвижимость на стадии строительства в районе Башакшехир
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 94 до 190 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Квартиры с видом на Принцевые острова в азиатской части Стамбула
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Картал. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 58 до 367 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
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