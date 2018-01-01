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Жилой комплекс ЖК в одном из развивающихся районов Алании - Газипаша

Аланья, Турция
от € 99,000
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Жилой комплекс ЖК в одном из развивающихся районов Алании - Газипаша
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 46 до 105 м2.Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс ЖК в одном из развивающихся районов Алании - Газипаша
Аланья, Турция
от € 99,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Почему данный проект ACRADIA VIEW уникален? На это есть 5 причин:

  • 1. Виллы ARCADIA VIEW расположены в самом сердце живописной Аланьи, где Вы почувствуете себя как в раю. Так как здесь бесподобное сочетание изумительных видов на Средиземное море и могучую гору Торос, а широта обзора простирается от знаменитого пляжа Клеопатры до города Газипаша. А сама Алания дарит Вам 300 дней солнца, нескончаемого потока витамина Д и счастья!
  • 2. Роскошь и неповторимый дизайн вилл позволят Вам почувствовать себя Королем мира. Сходить в сауну, искупаться в собственном бассейне, а после выпить чашку турецкого кофе на террасе – Великолепно!
  • 3. При строительстве используются только высоко-качественные материалы, что позволит сохранить уют и безопасность на долгие годы. Обеспечены системы -«Умный дом», Sound System, Satellite, Security.
  • 4. Открытый панорамный вид на лазурное море, весь город и гордость Алании — крепость Кале.
  • 5. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Детальная информация:

3 безупречные виллы площадью 282 м2 будут оснащены системой «Умный дом» и подогревом пола. Общая территория составит 1394 м2.
К сдаче виллы будут представлены в полной чистовой отделке, с готовым дизайном. Если Вы покупаете дом на стадии строительства, то можно обсудить планировку и дизайн в деталях и внести изменения по вашему вкусу. Другой вариант — воспользоваться готовым шоурумом от нашей компании, где всё уже продумано до мелочей.

Планировка:

  • 1 гостиная американского типа, соединенная с кухней
  • 4 спальни
  • 3 ванные комнаты

При каждой вилле будет

  • Бассейн с подогревом и автоматическим тентом
  • Зона отдыха с шезлонгами
  • Зеленый сад
  • Терраса
  • Отдельные камеры видеонаблюдения
  • Внешнее светодиодное освещение
  • Лифт
  • Гараж

Кроме того, собственники вилл могут использовать собственную инфраструктуру, которая будет укомплектована в каждой вилле на нулевом этаже:

  • Фитнес-зал
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Лифт
  • Система видеонаблюдения
  • Wi-Fi
  • Центральная спутниковая система
Жилой комплекс Type B_73
Maslak Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Majd International Company
< p > Азиатская сторона - kartal < / p >< p > Этот проект построен на площади 20972 M2, и 60% площади проекта состоит из зеленых насаждений и социальных объектов. Этот проект будет готов к реализации в 2023 году. < / P >< p > Удивительный вид на море, который начинается с третьего этажа, и полные социальные возможности являются преимуществами проекта. < / p >< p > Цена по списку для одной спальни начинается с 152 000 $. < / p >
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Алания – это прекрасный город с идеальным сочетанием истории, природы и моря. Этот город, который предпочитают жители многих стран, день ото дня увеличивается количество иностранных гостей и становится наиболее выгодным для инвесторов. Проект будет построен в центральном и очень популярном месте Алании. Жилой Комплекс находящийся всего в 150 м от моря, привлекает внимание своей современной архитектурой, замечательными видами и удобным месторасположением. Расстояние до аэропорта Анталии составит 120 км, а до аэропорта Газипаша 45 км.
Общая площадь земельного участка 1 246 м2, проект состоит из одного блока, общее количество квартир 44.  На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1. Дата начала строительства май 2022 г., дата окончания ноябрь 2023 г.

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