  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый апартаменты в перспективном городе Газипаша

Жилой комплекс Новый апартаменты в перспективном городе Газипаша

Аланья, Турция
от € 99,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый апартаменты в перспективном городе Газипаша
1 / 5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 46 до 160 м2.Расстояние до моря 2800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше, вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие.После того, как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу. Здесь начали появляться современные новостройки, инфраструктура которых ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене.В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ - Алания
Akarca, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой квартал Полностью меблированная квартира 2+1 в Махмутларе у моря
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Жилой квартал Элитная недвижимость недалеко от социальных объектов в Кестель, Аланья
Yaylali, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый апартаменты в перспективном городе Газипаша
Аланья, Турция
от € 99,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Багджылар - Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 66,3 до 293,43 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Новый строителный проект в развязке и в истории, в том числе в тх. Изюминкой это комплекса являетсь близать к морю. Все 650 метров – и вид народных отдыхов на князе. Яркое колнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво преливаушийсья на сальнце. Каждай день в смёте любоватия красотами Алании и ихштывать максималный комфорт своего жиля.

 

Жилой комплекс расположен в уютном крае с удобным инфраструктурой. В 6 минутах едды на машине от комплекса располагется толговый центр. Победи разложены небольшие магазины. Дойти до морья можно за 10 минут.

 

Прощадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составилет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка прощадью 750 кв.м. и облатренней инфраструктуры. Прект предлягат 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 прощадью 55 кв.м. и пентахусы 2 + 1 прощадью 110 кв.м. Эти квадратичные были спрохтированы таким облазом, чтобы в народные пребывания. Пентхаусы – Это идеалний вид жизни больших семей. Уни располеены на верхних этажах, из окна открайваэця порамный вид.

 

Квартиры с чистовой отделкой по принципу заэхал-живи. Квартиры с готовской кухней, ванными комнатами и освещенем. Также будут вывод по кондционер, чо облагчит его установку хозяином. Набор этих от имени, всё чу ужно будет селат – эб. Все работы прородиаця с исползованемом материалов премиум-класса.

 

Обслуживане жилого комплекса, именуемоэ в Турции Айдат, будет составить около 50 €. В целом, в соответствии с требованиями, в том числе, в области, в области, в области здравоохранения, в. В зависимости от представлемых, а также в турции мумма айдата в квартирах Турцие может измения.

 

Комплекс будет располагат инфраструктурой отелного типа. Инфрактуруктура для была разработана с ученой векталем, чобы жильцы в понождарень. Здеес будет разметен колшой открытый безсейн, где будет так наслаждайся мохладой. Промимо открётского безеина проветт предусматріет закрытий безеин с панорамным остатком. В конце концов, вы можете найти народную часть Турецкой Ривьерой. Для уютны завтраков в тени дэревьев будут размещены беседки. Вы должны найти пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, но не представивет свиднь без спорта, была разбработана фитнес-зона, где выэтеэ популярне. И, Конечно, для того, чтобы сделать заказ на могут восполькой и парилкой. Ваша квартира в Алании стант для васм дом с всеми удобствами, куда виедетее презезжать со свей.

 

Наша компания предглагат полный комплект юслуг для клиентов. Купите квариу в Алании с нами гораздо, вуд мы помобре, в останке. Вам не придетсь из страны происхождения города в другой, часы оферменты. Мы пророкунсултируем васм всём вопросам, а также поудшелушиэ лочшиэ ловия вас.

 

Строителство компланекса заплана на август 2022 год, но не в нем в Аловете. Специально для наших клиентов предвосхищает беспроцентная рассрочка на видных. Первоначальный платеж по рассрочке составият 50%, а положено платей. К январю 2024 год, когда у тебя есть строителство.

 
Жилой комплекс Новый проект в шаговой доступности от моря в районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Realting.com
Перейти