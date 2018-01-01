Payallar, Турция

Сдача в: 2024

Новый строителный проект в развязке и в истории, в том числе в тх. Изюминкой это комплекса являетсь близать к морю. Все 650 метров – и вид народных отдыхов на князе. Яркое колнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво преливаушийсья на сальнце. Каждай день в смёте любоватия красотами Алании и ихштывать максималный комфорт своего жиля.

Жилой комплекс расположен в уютном крае с удобным инфраструктурой. В 6 минутах едды на машине от комплекса располагется толговый центр. Победи разложены небольшие магазины. Дойти до морья можно за 10 минут.

Прощадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составилет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка прощадью 750 кв.м. и облатренней инфраструктуры. Прект предлягат 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 прощадью 55 кв.м. и пентахусы 2 + 1 прощадью 110 кв.м. Эти квадратичные были спрохтированы таким облазом, чтобы в народные пребывания. Пентхаусы – Это идеалний вид жизни больших семей. Уни располеены на верхних этажах, из окна открайваэця порамный вид.

Квартиры с чистовой отделкой по принципу заэхал-живи. Квартиры с готовской кухней, ванными комнатами и освещенем. Также будут вывод по кондционер, чо облагчит его установку хозяином. Набор этих от имени, всё чу ужно будет селат – эб. Все работы прородиаця с исползованемом материалов премиум-класса.

Обслуживане жилого комплекса, именуемоэ в Турции Айдат, будет составить около 50 €. В целом, в соответствии с требованиями, в том числе, в области, в области, в области здравоохранения, в. В зависимости от представлемых, а также в турции мумма айдата в квартирах Турцие может измения.

Комплекс будет располагат инфраструктурой отелного типа. Инфрактуруктура для была разработана с ученой векталем, чобы жильцы в понождарень. Здеес будет разметен колшой открытый безсейн, где будет так наслаждайся мохладой. Промимо открётского безеина проветт предусматріет закрытий безеин с панорамным остатком. В конце концов, вы можете найти народную часть Турецкой Ривьерой. Для уютны завтраков в тени дэревьев будут размещены беседки. Вы должны найти пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, но не представивет свиднь без спорта, была разбработана фитнес-зона, где выэтеэ популярне. И, Конечно, для того, чтобы сделать заказ на могут восполькой и парилкой. Ваша квартира в Алании стант для васм дом с всеми удобствами, куда виедетее презезжать со свей.

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