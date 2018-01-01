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Жилой комплекс Стильный проект в быстроразвивающемся городе Газипаша

Аланья, Турция
от € 155,000
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Жилой комплекс Стильный проект в быстроразвивающемся городе Газипаша
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 125 м2.Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Стильный проект в быстроразвивающемся городе Газипаша
Аланья, Турция
от € 155,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2024

Газипаша — прекрасное экологическое место со множеством фруктовых садов и лесов. Оно тихое и живописное, с красивыми бухтами, песчаными и галечными пляжами - отлично подходит для тех, кто ценит спокойный образ жизни в окружении великолепной природы.
Район только набирает популярность как туристическое место, имеет свой аэропорт, который принимает как внутренние так и международные рейсы, активно развивается  инфраструктура - все это главные привлекательные особенности этого региона.

Наш проект  расположен на территории 4 065 м2, и включает в себя 84 квартиры:
•70 квартир 1+1, площадь брутто 47 м2 (нетто 41 м2)
•6 квартир 2+1, площадь брутто 65 м2 (нетто 58 м2)
•5 дуплексов 2+1, площадь брутто 100 м2 (нетто 88 м2)
•3 дуплекса 3+1, площадь брутто 127 м2 (нетто 115 м2)
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн с аква горкой, закрытый бассейн, фитнес зал, спа, сауна, паровая, салон красоты, зона отдыха, зона барбекю, кинотеатр, игровая комната, мульти корт, детская площадка, ландшафтный дизайн, генератор, камеры видеонаблюдения 24 часа, видеодомофон

Расстояние до центра – 1,5 км
Расстояние до аэропорта - 6 км
Расстояние до Анталии - 180 км 
Расстояние до Алании - 40 км 
 
 
Жилой комплекс Комплекс семейной концепции на стадии строительства в Бахчелиэвлер, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 115 до 307 м2.  Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой квартал New Apartments and Penthouses in Alanya Kestel
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Новые квартиры на продажу в Алании расположены в Кестеле. Район Кестель - это недавно развитый район с высококачественным жилым комплексом. Государственный университет Алании расположен в Кестеле с кафедрой архитектора, инженерии и бизнеса. Новые апартаменты в Кестеле, Алания, недалеко от пляжа. Эти новые апартаменты в Кестеле, Алания, находятся всего в 150 метрах от пляжа. Кестель выделяется своей элитой и современной жизнью. Благодаря чистым улицам, банановым садам, современным ресторанам, кафе и пляжам, Kestel предлагает комфортную жизнь. Этот элегантный отель находится вдали от шума, но недалеко от всех социальных удобств, всего в 150 метрах от пляжа, супермаркетов, автобусной остановки, пляжная прогулочная дорожка В комплексе есть все, что вы ожидаете от дома для отдыха, например, бассейн на лето, крытый бассейн на зиму, турецкая баня, финская сауна, массажный кабинет, когда вам нужно отдохнуть, фитнес, небольшое кафе, когда вам нужен холодный напиток в жаркое лето, и детская площадка. Эти элегантные апартаменты в Алании Кестель имеют большие стеклопакеты с алюминиевой рамой, которые обеспечивают обильный дневной свет, высококачественную плитку на полу, высококачественный встроенный кухонный шкаф, душевые кабины, стальная входная дверь и многое другое Доступные апартаменты в комплексе Алания, КестельКомплекс состоит из двух 4-х этажных зданий с 55 квартирами в общей сложности. 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1 квартиры доступны в комплексе. Все квартиры имеют американскую кухню и большие террасы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Базовой квартирой Алании Недвижимость от 00905339638640 
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