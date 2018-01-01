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Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже

Akarca, Турция
от € 260,700
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Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 36,19 до 184,49 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже
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93–192 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

Этот проект в центре города предлагает вам роскошную и комфортную жизнь.

 

метро 5 минут пешком

Отойол Тем 5 минут

E5 путь 5 минут

Аэропорт Сабиха Гекчен 20 минут

Стамбульский аэропорт 40 минут

15 Теммуз мост 10 минут
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Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Расположение проекта делает его отличной инвестиционной возможностью; из-за его близости к Стамбульскому каналу и Бассейновой скоростной дороге. Современная архитектура и уникальный дизайн соответствуют всем вкусам. Проект гарантирован турецким правительством. Титул готов по запросу. Подходит для процедур владения недвижимостью для турецкого гражданства. Он находится недалеко от крупной дорожной сети, линий метро и метро.
Жилой комплекс Элитный Жилой Комплекс в Кестель
Yaylali, Турция
Сдача в: 2023

Представляем Вашему вниманию новый проект Элитного Жилого Комплекса в районе Кестель. Жилой комплекс будет состоять из 6-ти блоков с современным фасадом в европейском стиле, которые располагаются на благоустроенной территории в 4800м от моря. Квартиры будут сданы с полной чистовой отделкой а так же в стоимость включен кухонный и ванный гарнитур. В виллах будут установлены кондиционеры в каждой комнате и электронагреватели в ванной.
К продаже представлены планировки:

- Квартиры 1+1, общая площадь 55м2.;

- Пентхаус 2+1, общая площадь 157м2.;

- Садовые дуплексы 2+1, общая площадь 275м2.

Особенности проекта Электрогенератор, Высокоскоростные лифты, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса / консьерж, Домофон.

Кестель - это зеленый район со множеством фруктовых плантаций, где проживает большое количество представителей стран СНГ и Европейского союза. Именно здесь находится один из государственных университетов и единственная в Алании русская школа. Район идеально подходит не только для тех, кто рассматривает недвижимость в Алании для постоянного проживания, но и для тех, кто любит тихий, спокойный отдых у моря.

Строительство объекта будет завершено в июне 2023 года. Доступна беспроцентная рассрочка, свяжитесь с нашими менеджерами для более подробной информации.

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