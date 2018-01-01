Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже

Yaylali, Турция

Сдача в: 2023

Представляем Вашему вниманию новый проект Элитного Жилого Комплекса в районе Кестель. Жилой комплекс будет состоять из 6-ти блоков с современным фасадом в европейском стиле, которые располагаются на благоустроенной территории в 4800м от моря. Квартиры будут сданы с полной чистовой отделкой а так же в стоимость включен кухонный и ванный гарнитур. В виллах будут установлены кондиционеры в каждой комнате и электронагреватели в ванной.

К продаже представлены планировки:

- Квартиры 1+1, общая площадь 55м2.;

- Пентхаус 2+1, общая площадь 157м2.;

- Садовые дуплексы 2+1, общая площадь 275м2.

Особенности проекта Электрогенератор, Высокоскоростные лифты, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса / консьерж, Домофон.

Кестель - это зеленый район со множеством фруктовых плантаций, где проживает большое количество представителей стран СНГ и Европейского союза. Именно здесь находится один из государственных университетов и единственная в Алании русская школа. Район идеально подходит не только для тех, кто рассматривает недвижимость в Алании для постоянного проживания, но и для тех, кто любит тихий, спокойный отдых у моря.

Строительство объекта будет завершено в июне 2023 года. Доступна беспроцентная рассрочка, свяжитесь с нашими менеджерами для более подробной информации.