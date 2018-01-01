Жилой комплекс Комплекс в новом центре города - район Бейликдюзю

Каргыджак, Турция

Наслаждайтесь потрясающим видом на море в эксклюзивном закрытом жилом комплексе в Алании, Каргиджак с тренажерным залом и сауной. В квартире имеется кухня американского типа,гостиная и две комнаты, два туалета и ванная комната. На территории комплекса есть бассейн, зона отдыха и барбекю, хамам, сауна. Красивая тихая и спокойная обстановка, в окружении природы. Эта красивая квартира расположена в самом востребованном месте в Алании. Зачем покупать эту недвижимость?Бытовая техника Сименс и кондиционеры включены в цену.Очень хорошо работающая система управления комплексом.Тихая и спокойная обстановка в красивом, естественном месте. Каргыджак известен своим захватывающим дух местоположением, естественными пешеходными дорогами, мирными и удивительными закатами. В комплексе есть смотритель и охрана, полностью оборудованный фитнес, сауна, автостоянка, большой бассейн и солнечные террасы. Этот комплекс апартаментов с видом на море построен в 2009 году из высококачественных материалов. Перед этой квартирой находится большой сад с барбекю и потрясающим видом на море с балкона. В гостиной есть кухня открытой планировки с обеденной зоной, откуда вы можете наслаждаться самыми красивыми закатами в течение всего года. На другой стороне квартиры мы находим очень большую главную спальню с ванной комнатой и гостевой ванной комнатой. Эта квартира также извлекает выгоду из большого частного сада с оливковыми деревьями и цветами. Эта полностью меблированная квартира будет продана с бытовой техникой и мебелью и кондиционером. Недвижимость доступна только с Basic Apartment.