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Жилой комплекс Комплекс в новом центре города - район Бейликдюзю

Akarca, Турция
от € 295,000
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Жилой комплекс Комплекс в новом центре города - район Бейликдюзю
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 95 до 149 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Комплекс в новом центре города - район Бейликдюзю
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Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект строится в привлекательном районе Алании Оба. Квартиры имеют уникальный вид на море, и западная сторона имеет вид на историческую крепость Алании. Расположение проекта в 1800 метрах от бирюзового пляжа Алании, в 900 метрах от центра Оба, в 1200 метрах от больницы и в 1700 метрах от торгового центра Метро. Жилой комплекс с богатой инфраструктурой, соответствующий индивидуальным потребностям и бюджету, делает проект более привлекательным как для проживания, так и для инвестирования.
Проект состоит из 1 комплекса и 28 квартир различных планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.  Планируемый срок завершения проекта конец декабря 2023 года.
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с видом на море и город.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Больница - 3 минуты
  • Торговый центр - 10 минут
  • Университет - 10 минут
  • Супермаркет - 2 минуты
  • Гавань - 2 минуты
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Аэропорт - 30 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 5 минут
Жилой квартал Апартаменты с видом на море в Алании
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Наслаждайтесь потрясающим видом на море в эксклюзивном закрытом жилом комплексе в Алании, Каргиджак с тренажерным залом и сауной. В квартире имеется кухня американского типа,гостиная и две комнаты, два туалета и ванная комната.  На территории комплекса есть бассейн, зона отдыха и барбекю, хамам, сауна. Красивая тихая и спокойная обстановка, в окружении природы. Эта красивая квартира расположена в самом востребованном месте в Алании. Зачем покупать эту недвижимость?Бытовая техника Сименс и кондиционеры включены в цену.Очень хорошо работающая система управления комплексом.Тихая и спокойная обстановка в красивом, естественном месте. Каргыджак известен своим захватывающим дух местоположением, естественными пешеходными дорогами, мирными и удивительными закатами. В комплексе есть смотритель и охрана, полностью оборудованный фитнес, сауна, автостоянка, большой бассейн и солнечные террасы. Этот комплекс апартаментов с видом на море построен в 2009 году из высококачественных материалов. Перед этой квартирой находится большой сад с барбекю и потрясающим видом на море с балкона. В гостиной есть кухня открытой планировки с обеденной зоной, откуда вы можете наслаждаться самыми красивыми закатами в течение всего года. На другой стороне квартиры мы находим очень большую главную спальню с ванной комнатой и гостевой ванной комнатой. Эта квартира также извлекает выгоду из большого частного сада с оливковыми деревьями и цветами. Эта полностью меблированная квартира будет продана с бытовой техникой и мебелью и кондиционером. Недвижимость доступна только с Basic Apartment.
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