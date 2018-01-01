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Жилой комплекс Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул

Akarca, Турция
от € 485,170
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Жилой комплекс Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 114,58 до 300,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул
Akarca, Турция
от € 485,170
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Другие комплексы
Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Бейликдюзю, Стамбул
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 105 до 133 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Люксовые квартиры в районе Оба
Каракокали, Турция

Проект расположен в центральном и легкодоступном районе Алании, Оба. Жилой комплекс предлагает разумную возможность для инвестиций с его высококачественной структурой, прекрасным окружением и доступными ценами. Элегантные апартаменты, возвышающиеся посреди оживленной и спокойной Оба, создадут приятную атмосферу для комфортной жизни. Комплекс находится рядом с пляжами, всей инфраструктурой в окружении природы, вдали от городского шума и суеты. При этом, в шаговой доступности находится вся городская инфраструктура: магазины, рестораны, аптеки, банкоматы, школы, детские сады, остановки общественного транспорта и др.
Апартаменты продаются с чистовой отделкой класса «люкс», следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1 планировки от 45м2 до 115м2.
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1.Площадь апартаментов от 31 до 65 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
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