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Жилой комплекс Новый масштабный проект в экологически чистой локации Стамбула

Akarca, Турция
от € 685,000
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Жилой комплекс Новый масштабный проект в экологически чистой локации Стамбула
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О комплексе

Предлагаем вам новый комплекс квартир и вилл в Стамбуле – район ЭйюпсултанВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 108 до 722 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый масштабный проект в экологически чистой локации Стамбула
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Почему это свойство؟ Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле. Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле. Проект предоставляет стильные апартаменты Residence Hotel; под руководством специализированных менеджеров роскошного образа жизни. Титульный акт готов, гарантирован турецким правительством и подходит для получения турецкого гражданства.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ТУРЦИЯ / МЕРСИН

Продаётся квартира

Количество комнат: 2+1 / 1+1

Площадь: 2+1 - 92,4 м2 / 1+1 - 70,12 м2

Адрес: район Томюк

Этаж: Один блок - 10 этажей

Окончание строительства в июне 2023

Общая территория 2 194 м2

На этаже 5 квартир

Закрытая территория

Бассейн

Открытая спортивная площадка

Охрана 24/7

Видеонаблюдение

Детская площадка

Зона для барбекю

Беседки для отдыха

Лифт

Генератор

Автопаркинг

Море 250 м

Стоимость:

70,12 м2 от 60 000

92,4 м2 от 75 000

Предоплата - 50%

Рассрочка на 10 месяцев.

Цены необходимо уточнять у специалистов

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий потенциальный возврат инвестиций в регионе. Стратегическое расположение на азиатской стороне Стамбула, легкий транспорт. Богатая среда жизненно важных объектов, таких как торговые центры, спортивные центры, кинотеатры и парки. Интегрированные модельные кварталы, что делает его первым проектом такого рода в азиатском Стамбуле. Титулы готовы, в соответствии с требованиями турецкого гражданства, и готовы к заселению.
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