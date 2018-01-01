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Жилой комплекс Элегантный ЖК в одном из лучших жилых районов европейского Стамбула

Akarca, Турция
от € 138,750
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Жилой комплекс Элегантный ЖК в одном из лучших жилых районов европейского Стамбула
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 41 до 254 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Элегантный ЖК в одном из лучших жилых районов европейского Стамбула
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от € 138,750
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Другие комплексы
Жилой комплекс Резиденция класса люкс в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Рады представить новый комплекс, который будет построен в районе Оба, на участке площадью 7100 м2 и будет состоять из 5 блоков по 4 этажа, в общей сложности 72 квартиры. Расстояние до моря – 2,5 км. Оба - это один из престижных районов Алании, отличается низко этажной застройкой. Хорошие песчаные пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под рукой, гипермаркет «Метро», торговый центр «Аланиум», множество ресторанов, небольших магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля, новая государственная больница также находится в Обе, кроме того в данный район в ближайшее время переезжает городская администрация. Из этого следует, что этот район будет считаться инвестиционно привлекательным для покупателей недвижимости.
На продажу представлены квартиры:
1+1 площадью от 55 м2.
2+1, дублексов-пентхаусов площадью от 90 м2.
3+1 с отдельной кухней площадью от 140 м2.
4+1, дублексов-пентхаусов площадью от 190 м2 до 245 м2.
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты с большими окнами и террасами.

Резиденция включает бизнес-центр с офисами, конференц-залами, консьерж-сервисом. Также в комплексе имеется круглосуточная охрана, тренажерный зал, спа-зона (сауна и парная), крытая парковка.

Преимущества

Гарантированная доходность 6% на 2 года.

Подходит под гражданство.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в историческом центре Стамбула, рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями.

  • Парк Таксим - 600 метров (5 минут)
  • Улица Истикляль - 800 метров (5 минут)
  • Станция метро - 5 минут ходьбы
  • Торговый центр - 900 метров
  • Выставочный центре Стамбула - 550 метров
  • Галатасарайский трамвай - 600 метров
  • Новый аэропорт Стамбула - 40 минут езды
Жилой комплекс The Cruise Collection
Анталья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: TURKREALT

Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ.

В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии".

Квартиры имеют

  • качественную отделку;
  • полностью оборудованные ванные комнаты;
  • полы с подогревом;
  • в каждой комнате кондиционер.
  • Кухонные шкафы
  • бытовая техника

 

Преимуществом комплекса является собственный Beach Club в районе Лара.
На прекрасно оборудованный пляж каждые 2 часа будет курсировать автобус.
Также будет осущетсвляться трансфер до торговых центров и аэропорта.

Срок сдачи комплекса в эксплутатацию - декабрь 2023 года.

 

В комплексе имеется:
 

  • На территории комплекса 2 блока.
  • 12-и этажные здания
  • 173 квартиры.
  • На территории открытый олимпийский бассейн
  • детский бассейн с горками
  • оборудованная зона отдыха
  • теннисный корт
  • баскетбольная площадка
  • детская игровая площадка
  • фитнес-центр
  • хаммам
  • сауна
  • боулинг центр
  • бильярд
  • кинозал
  • библиотека
  • зал для проведения встреч.

Как дополнительные услуги вы сможете заказать не выходя из квартиры: индивидуальный трансфер, курьерские услуги, услуги вет. врача, услуги медицинских работников.

Цены:
Квартиры с 1-й спальней, 87-100 кв. м - от 127 000 евро
Квартиры с 2-я спальнями, 113-123 кв. м - от 203 000 евро
Квартиры с 3-я спальнями, 138-186 кв. м - от 267 000 евро

 

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