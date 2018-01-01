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Жилой комплекс Новые апартаменты в 5 минутах от автомагистрали E-5, Стамбул

Akarca, Турция
от € 222,200
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Жилой комплекс Новые апартаменты в 5 минутах от автомагистрали E-5, Стамбул
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 150,09 до 201,04 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в 5 минутах от автомагистрали E-5, Стамбул
Akarca, Турция
от € 222,200
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры площадью от 138 м2 до 290 м2.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе.
Жилой комплекс Prime Garden Residence
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Prime Garden Residence – уютный комплекс в окружении садов в самом развитом районе ОбаКомплекс представляет собой шестиэтажный дом с огражденной территорией. На первом этаже находятся социальные зоны. Компактный новый проект на 24 квартиры планировками 1+1, двухуровневые 2+1 (на последних этажах) и двухуровневые 3+1 (на первых этажах). Площадь апартаментов от 50 до 127 м2. С квартир открываются отличные виды на горы, море, крепость, сады.В комплексе представлена следующая инфраструктура: открытый бассейн, хаммам, сауна, спортзал, детская площадка, спутниковое TV, камеры видеонаблюдения, электрогенератор.Завершение строительства: март 2024.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи.В Оба находятся лучшие колледжи Bahçeşehir и Ted, частные и муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями, работает школа по методике Waldorf, американский колледж Amerikan Kültür.На реке река Оба Чай обустроена красивая набережная. В Оба работает боулинг, есть волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле, теннисные корты. По понедельникам проходит большой фермерский рынок в районе Metro.
Жилой комплекс Квартиры от застройщика с рассрочкой в Газипаше
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
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