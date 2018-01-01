Жилой комплекс Day One Residence

Kuyucak Koey, Турция

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ

🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

📍 1 км до моря

📍 3,5 км до Искеле

📍 6,5 км до г. Боаз

📍 22 км до г. Фамагуста

📍 47 км до аэропорта Ercan



🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1).

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

🔘 Минимаркет

🔘 Кафетерий

🔘 Тренажерный зал

🔘 Бассейн 55 м2

🔘 Зарядная станция для Tesla

🔘 Прогулочные зоны

🔘 Детская площадка

🔘 Детский бассейн с горками

🔘 Парковка

🔘 Трансфер до моря

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:

Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £

Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £

Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £

Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £

Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £

Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £

Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £



💸 ПЛАН ОПЛАТЫ:

Депозит 5000 £

Первый взнос 30-35%

Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами



Остальные платежи:

0.5% гербовый сбор

5% НДС

2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов)

3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл)



🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.