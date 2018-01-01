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Жилой комплекс Day One Residence

Akarca, Турция
от € 210,000
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Жилой комплекс Day One Residence
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О комплексе

Новый проект на склоне Таврских гор в элитном районе Тепе - Day One Residence - изысканная архитектура и великолепный вид.Район Тепе находится в 15 минутах езды от центра города и прекрасно подойдет для тех, кто ценит тишину, комфорт и уединенность.Комплекс находится в уникальной локации: отдален от городского шума, окружен хвойными лесами. Панорамные виды из окон апартаментов никого не оставят равнодушным!В продаже представлены апартаменты различных типов: садовые дуплексы с собственным участком, одноуровневые апартаменты, дуплексы с собственными бассейнами, частная вилла.Начало строительства в марте 2023, окончание запланировано на март 2025.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Day One Residence
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ

🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
📍 1 км до моря 
📍 3,5 км до Искеле 
📍 6,5 км до г. Боаз 
📍 22 км до г. Фамагуста 
📍 47 км до аэропорта Ercan 
 
🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1). 

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: 
🔘 Минимаркет 
🔘 Кафетерий 
🔘 Тренажерный зал 
🔘 Бассейн 55 м2 
🔘 Зарядная станция для Tesla 
🔘 Прогулочные зоны 
🔘 Детская площадка 
🔘 Детский бассейн с горками 
🔘 Парковка 
🔘 Трансфер до моря 

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ: 
Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £ 
Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £ 
Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £ 
Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £ 
Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £ 
Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £ 
Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £ 
 
💸 ПЛАН ОПЛАТЫ: 
Депозит 5000 £ 
Первый взнос 30-35% 
Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами 
 
Остальные платежи: 
0.5% гербовый сбор  
5% НДС 
2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов) 
3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл) 
 
🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.
Жилой комплекс Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 120 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Демирташ
Demirtas, Турция

Мы рады представить Вам наш новый жилой комплекс в одном из наиболее популярных районов Аланьи. Комплекс расположен в районе Демирташ.

Всего в 700 метрах от Средиземного моря, недалеко от гор и городской инфраструктуры. Днмирташ – это популярный район на востоке Аланьи, всего в 15 километрах от международного аэропорта Газипаша. В этом районе много песчаных пляжей с пологим входом в воду.

Пляжи Демирташа пользуются популярностью среди морских черепах, которые откладывают тут яйца из-за чистоты и отличной окружающей среды. Сезон размножения морских черепах – один раз в год.  

Комплекс состоит из 1 блока, 9 этажей и 63 апартаментов. Двухкомнатные апартаменты 1+1 площадью 50 кв. м, трехкомнатные 2+1 площадью 66-68 кв.м. и трехкомнатные дуплексы 2+1 площадью 98-108 кв.м., а так же четырехкомнатные дуплексы 3+1 площадью 121-132 кв.м.

Инфраструктура комплекса расположена на первом этаже и включает в себя: открытый бассейн, закрытый бассейн, хамам, сауна, фитнес, детскую площадку, лобби.

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