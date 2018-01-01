Жилой комплекс Day One Residence
Akarca, Турция
от € 210,000
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О комплексе
Новый проект на склоне Таврских гор в элитном районе Тепе - Day One Residence - изысканная архитектура и великолепный вид.Район Тепе находится в 15 минутах езды от центра города и прекрасно подойдет для тех, кто ценит тишину, комфорт и уединенность.Комплекс находится в уникальной локации: отдален от городского шума, окружен хвойными лесами. Панорамные виды из окон апартаментов никого не оставят равнодушным!В продаже представлены апартаменты различных типов: садовые дуплексы с собственным участком, одноуровневые апартаменты, дуплексы с собственными бассейнами, частная вилла.Начало строительства в марте 2023, окончание запланировано на март 2025.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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