Жилой комплекс Exodus Twins Residence
Махмутлар центр, Турция
от € 265,000
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О комплексе
Первая береговая линия и самый востребованный район Аланьи, количество таких вариантов ограничено. Проект Exodus Twins — инвестиционно привлекательное предложение на рынке недвижимости с высоким арендным потенциалом.Комплекс находится в самом популярном районе Махмутлар. С одной стороны - набережная и пляж, а с другой - самая активная и оживленная улица Барбароса. Прямой вид на море, горы и Аланийскую крепость.Комплекс включает 2 жилых блока, всего 64 квартиры. Строится на земельном участке площадью 1.930 м2. В проекте представлены различные планировки: квартиры 1+1 с собственным садом, одноуровневые апартаменты 1+1, пентхаусы 2+1.Сроки строительства: март 2023 - март 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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