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Жилой комплекс Exodus Twins Residence

Махмутлар центр, Турция
от € 265,000
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Жилой комплекс Exodus Twins Residence
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О комплексе

Первая береговая линия и самый востребованный район Аланьи, количество таких вариантов ограничено. Проект Exodus Twins — инвестиционно привлекательное предложение на рынке недвижимости с высоким арендным потенциалом.Комплекс находится в самом популярном районе Махмутлар. С одной стороны - набережная и пляж, а с другой - самая активная и оживленная улица Барбароса. Прямой вид на море, горы и Аланийскую крепость.Комплекс включает 2 жилых блока, всего 64 квартиры. Строится на земельном участке площадью 1.930 м2. В проекте представлены различные планировки: квартиры 1+1 с собственным садом, одноуровневые апартаменты 1+1, пентхаусы 2+1.Сроки строительства: март 2023 - март 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Exodus Twins Residence
Махмутлар центр, Турция
от € 265,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в уютном жилом комплексе с инфраструктурой - Газипаша
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 140 квадратных метров. Расстояние до моря 1700 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе района Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 186 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений.

Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апартаменты с разными планировками и видами на сад, городские кварталы и шоссе. В каждой квартире есть выход на балкон или террасу.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть 5 конференц-залов с видом на сад отеля, сауна, турецкая баня, парная, кафе, рестораны, бары.

Преимущества
  • Доходность 6% с гарантией на 2 года
  • При покупке апартаментов данного комплекса инвестор платит половину налога - 2%. Налог при покупке недвижимости в Турции составляет 4%.
  • Полный гостиничный сервис
  • Возможность быстро получить документ о праве собственности
  • Если гражданство Турции получено через покупку этих квартир, через 3 года их можно продать и реинвестировать капитал, в том числе вывести в другую страну. Гражданство Турции при этом сохранится для всех членов семьи.
Расположение и объекты поблизости

Отель расположен в растущем районе Стамбула - Багджылар.

  • До станции метро "Источ" - 8 мин
  • ТЦ Mall of Istanbul - 8 мин
  • До выставки TUYAP - 40 мин
  • Новый аэропорт Стамбула - 25 мин
  • До центра Стамбула - 20 мин
  • До района Енибосна - 15 мин
  • До Голубой Мечети - 30 мин
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