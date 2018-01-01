Жилой комплекс Exodus Twins Residence

Мраморноморский регион, Турция

The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений.

Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апартаменты с разными планировками и видами на сад, городские кварталы и шоссе. В каждой квартире есть выход на балкон или террасу.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть 5 конференц-залов с видом на сад отеля, сауна, турецкая баня, парная, кафе, рестораны, бары.

Доходность 6% с гарантией на 2 года

При покупке апартаментов данного комплекса инвестор платит половину налога - 2%. Налог при покупке недвижимости в Турции составляет 4%.

Полный гостиничный сервис

Возможность быстро получить документ о праве собственности

Если гражданство Турции получено через покупку этих квартир, через 3 года их можно продать и реинвестировать капитал, в том числе вывести в другую страну. Гражданство Турции при этом сохранится для всех членов семьи.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Отель расположен в растущем районе Стамбула - Багджылар.