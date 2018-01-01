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Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации известного района Эсеньюрт

Akarca, Турция
от € 245,000
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Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации известного района Эсеньюрт
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 115 до 145 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Akarca, Турция
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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.

  • Новый аэропорт Стамбула - 42 км
  • Площадь Таксим - 12 км
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