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Жилой комплекс Масштабный проект с видом на озеро и Мраморное море в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 320,000
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Жилой комплекс Масштабный проект с видом на озеро и Мраморное море в Стамбуле
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 66 до 531 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Масштабный проект с видом на озеро и Мраморное море в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 320,000
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Другие комплексы
Жилой квартал Инвестиционный проект в районе Оба
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Также он знаменит количеством частных школ и колледжей.  В этом районе к продаже представлен новый жилой комплекс на этапе строительства. Строительство начинается в июне 2022 года, выполняется из качественных материалов, по новым и современным технологиям. Комплекс находится Всего в 7 минутах ходьбы от пляжа  (550 метров), а также в шаговой доступности от ТЦ Аланиум и Метро, что в свою очередь делает квартиры в данном проекте рентабельными и ликвидными. Квартиры предлагаются разной планировки, в чистовой отделке, со встроенным кухонным гарнитуром и сантехникой, напольным покрытием. В проекте имеются квартиры планировками: 1+1, 2+1, 3+1. -Открытый бассеин -Беседки -Фитнес -Сауна -Лобби -Генератор -Центральная спутниковая система -Камерная система охраны Оба довольно спокойный район, не смотря на то, что здесь есть отели и развлекательная инфраструктура. Кроме того, в этом районе расположены многочисленные мебельные магазины, гипермаркеты Метро, Кочташ, Кипа и торгово – развлекательный центр Аланиум, в котором возможно приобрести все, что необходимо. В нем есть бутики мировых брендов, техника и электроника, книги и детские товары, оптика, супермаркет, кинозалы, детская игровая площадка и кафетерии. Центральный бульвар в Оба закрыт для транспорта, что позволяет совершать безопасные пешеходные прогулки с детьми, не опасаясь автомобилей и мотоциклов. А также, в Оба расположен огромный боулинг – центр и конный клуб. В этом районе очень много зеленых парков со спортивными тренажерами или детскими площадками. Ухоженная набережная с клумбами, фонтанами, декоративными кустарниками и деревьями, спортивными тренажерами и детскими площадками пролегает вдоль моря, по которой по вечерам устраивают прогулки множество жителей Алании.
Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии строительства в районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Многоквартирный жилой дом Kartal Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты в Картале, инвестиционном районе анатолийской части Стамбула. Он находится в нескольких минутах ходьбы от всех основных транспортных артерий в Стамбуле. Из него открывается прямой вид на Мраморное море, острова Принцессы и лес Айдос. Есть возможность приобрести в рассрочку с гибкими планами оплаты, с готовым титульным актом. Соответствует условиям гражданства при инвестициях в недвижимость в Турции.
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