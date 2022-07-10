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Жилой комплекс Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом

Akarca, Турция
от € 243,915
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Жилой комплекс Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 97,6 до 129 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом
Akarca, Турция
от € 243,915
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Застройщик: Zera Homes

Мы представляем Вашему вниманию вторую часть нашей морской трилогии. В главной роли в этом эпизоде – Морская звезда (Starfish). Это, пожалуй, самое милое и симпатичное существо, которое обитает в морских глубинах.

Как и Nautilus Starfish являлась источником вдохновения для человечества во многих сферах . Среди них наш любимый Патрик, друг Губки Боба. Когда речь заходит о морской звезде, о нем невозможно не вспомнить.

Комплекс будет построен в Демирташе, в 2 км от моря, на возвышенном холме с широким южным фасадом. Строительство Starfish начнется 10.07.2022, а сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 30.12.2023.

Starfish имеет отличительные характеристики:

- Дуплексы с шикарным панорамным видом на море

- Роскошные садовые дуплексы с собственным бассейном и садом

- Пешеходная дорожка для поддержания повседневной активности

- Детские игровые площадки от Zera Kids

- Зимний сад и множество других удобств, чтобы Вы могли наслаждаться дождливой погодой...

Забронируйте место в Starfish по стартовым ценам до начала зарождения легенды. Это стартовая точка для надежных и прибыльных инвестиций.

 Добро пожаловать в Starfish!

 

Типы квартир в STARFISH: 

Квартиры 1+1 (40 м2)

Садовые дуплексы 2+1 (61,5 – 80 м2)

Дуплексы 2+1 (75,5 – 85,5 м2)

 

Начало строительства: 10.07.2022

Окончание строительства: 30.12.2023

 

Расположение STARFISH:

  • Расстояние до моря – 2000 м
  • Аэропорт Анталии – 145 км
  • Аэропорт Газипаша – 20 км
  • Центр Алании – 20 км
  • Центр Анталии – 155 км
  • Расстояние до центра Демирташа – 600 м
  • Расстояние до медицинского центра – 500 метров
  • Расстояние до ветеринара – 350 метров

Инфраструктура комплекса:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Водные горки
  • Зона барбекю и снек-бар
  • Многофункциональная игровая площадка:
  • баскетбольная площадка
  • футбольное поле
  • Открытая детская игровая площадка
  • Пешеходная дорожка
  • Зимний сад
  • Система видеонаблюдения
  • Парковка для велосипедов
  • Парковка для автомобилей
  • Генератор
  • Многофункциональная комната:
  • конференц-зал
  • комната для проведения торжественных мероприятий
  • настольный футбол
  • дартс
  • Крытый бассейн
  • Хаммам
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Фитнес
  • Кинотеатр
  • Крытая детская игровая площадка
  • Лифт

Характеристики апартаментов в STARFISH

  • Стальная дверь
  • Межкомнатные двери, спроектированные в соответствии с концепцией
  • Кухонный гарнитур
  • Кухонная раковина – смеситель
  • Гранитная рабочая поверхность на кухне
  • Центральная спутниковая система
  • Видеодомофон
  • Окна ПВХ и балконные двери (двойное остекление)
  • Гранитный пол
  • Керамическое покрытие стен в ванной комнате
  • Мебель в ванной комнате
  • Раковина в ванной комнате – смеситель
  • Точечное и светодиодное освещение
  • Проводка для кондиционера

Варианты оплаты и преимущества STARFISH

  • Скидка 4% при 100% оплате
  • Скидка 2% при оплате 60% от стоимости
  • Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 35% от стоимости.
Жилой комплекс Пентхаусы в строящемся комплексе - район Авсаллар, Аланья
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены пентхаусы следующих планировок: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 98,5 до 186,5 м2. Расстояние до моря 800 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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