Жилой комплекс Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом

Мы представляем Вашему вниманию вторую часть нашей морской трилогии. В главной роли в этом эпизоде – Морская звезда (Starfish). Это, пожалуй, самое милое и симпатичное существо, которое обитает в морских глубинах.
Как и Nautilus Starfish являлась источником вдохновения для человечества во многих сферах . Среди них наш любимый Патрик, друг Губки Боба. Когда речь заходит о морской звезде, о нем невозможно не вспомнить.
Комплекс будет построен в Демирташе, в 2 км от моря, на возвышенном холме с широким южным фасадом. Строительство Starfish начнется 10.07.2022, а сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 30.12.2023.
Starfish имеет отличительные характеристики:
- Дуплексы с шикарным панорамным видом на море
- Роскошные садовые дуплексы с собственным бассейном и садом
- Пешеходная дорожка для поддержания повседневной активности
- Детские игровые площадки от Zera Kids
- Зимний сад и множество других удобств, чтобы Вы могли наслаждаться дождливой погодой...
Забронируйте место в Starfish по стартовым ценам до начала зарождения легенды. Это стартовая точка для надежных и прибыльных инвестиций.
Добро пожаловать в Starfish!
Типы квартир в STARFISH:
Квартиры 1+1 (40 м2)
Садовые дуплексы 2+1 (61,5 – 80 м2)
Дуплексы 2+1 (75,5 – 85,5 м2)
Начало строительства: 10.07.2022
Окончание строительства: 30.12.2023
Расположение STARFISH:
- Расстояние до моря – 2000 м
- Аэропорт Анталии – 145 км
- Аэропорт Газипаша – 20 км
- Центр Алании – 20 км
- Центр Анталии – 155 км
- Расстояние до центра Демирташа – 600 м
- Расстояние до медицинского центра – 500 метров
- Расстояние до ветеринара – 350 метров
Инфраструктура комплекса:
- Бассейн
- Детский бассейн
- Водные горки
- Зона барбекю и снек-бар
- Многофункциональная игровая площадка:
- баскетбольная площадка
- футбольное поле
- Открытая детская игровая площадка
- Пешеходная дорожка
- Зимний сад
- Система видеонаблюдения
- Парковка для велосипедов
- Парковка для автомобилей
- Генератор
- Многофункциональная комната:
- конференц-зал
- комната для проведения торжественных мероприятий
- настольный футбол
- дартс
- Крытый бассейн
- Хаммам
- Сауна
- Паровая комната
- Фитнес
- Кинотеатр
- Крытая детская игровая площадка
- Лифт
Характеристики апартаментов в STARFISH
- Стальная дверь
- Межкомнатные двери, спроектированные в соответствии с концепцией
- Кухонный гарнитур
- Кухонная раковина – смеситель
- Гранитная рабочая поверхность на кухне
- Центральная спутниковая система
- Видеодомофон
- Окна ПВХ и балконные двери (двойное остекление)
- Гранитный пол
- Керамическое покрытие стен в ванной комнате
- Мебель в ванной комнате
- Раковина в ванной комнате – смеситель
- Точечное и светодиодное освещение
- Проводка для кондиционера
Варианты оплаты и преимущества STARFISH
- Скидка 4% при 100% оплате
- Скидка 2% при оплате 60% от стоимости
- Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 35% от стоимости.