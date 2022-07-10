Жилой комплекс Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом

Demirtas, Турция

Сдача в: 2023

Мы представляем Вашему вниманию вторую часть нашей морской трилогии. В главной роли в этом эпизоде – Морская звезда (Starfish). Это, пожалуй, самое милое и симпатичное существо, которое обитает в морских глубинах.

Как и Nautilus Starfish являлась источником вдохновения для человечества во многих сферах . Среди них наш любимый Патрик, друг Губки Боба. Когда речь заходит о морской звезде, о нем невозможно не вспомнить.

Комплекс будет построен в Демирташе, в 2 км от моря, на возвышенном холме с широким южным фасадом. Строительство Starfish начнется 10.07.2022, а сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 30.12.2023.

Starfish имеет отличительные характеристики:

- Дуплексы с шикарным панорамным видом на море

- Роскошные садовые дуплексы с собственным бассейном и садом

- Пешеходная дорожка для поддержания повседневной активности

- Детские игровые площадки от Zera Kids

- Зимний сад и множество других удобств, чтобы Вы могли наслаждаться дождливой погодой...

Забронируйте место в Starfish по стартовым ценам до начала зарождения легенды. Это стартовая точка для надежных и прибыльных инвестиций.

Добро пожаловать в Starfish!

Типы квартир в STARFISH:

Квартиры 1+1 (40 м2)

Садовые дуплексы 2+1 (61,5 – 80 м2)

Дуплексы 2+1 (75,5 – 85,5 м2)

Начало строительства: 10.07.2022

Окончание строительства: 30.12.2023

Расположение STARFISH:

Расстояние до моря – 2000 м

Аэропорт Анталии – 145 км

Аэропорт Газипаша – 20 км

Центр Алании – 20 км

Центр Анталии – 155 км

Расстояние до центра Демирташа – 600 м

Расстояние до медицинского центра – 500 метров

Расстояние до ветеринара – 350 метров

Инфраструктура комплекса:

Бассейн

Детский бассейн

Водные горки

Зона барбекю и снек-бар

Многофункциональная игровая площадка:

баскетбольная площадка

футбольное поле

Открытая детская игровая площадка

Пешеходная дорожка

Зимний сад

Система видеонаблюдения

Парковка для велосипедов

Парковка для автомобилей

Генератор

Многофункциональная комната:

конференц-зал

комната для проведения торжественных мероприятий

настольный футбол

дартс

Крытый бассейн

Хаммам

Сауна

Паровая комната

Фитнес

Кинотеатр

Крытая детская игровая площадка

Лифт

Характеристики апартаментов в STARFISH

Стальная дверь

Межкомнатные двери, спроектированные в соответствии с концепцией

Кухонный гарнитур

Кухонная раковина – смеситель

Гранитная рабочая поверхность на кухне

Центральная спутниковая система

Видеодомофон

Окна ПВХ и балконные двери (двойное остекление)

Гранитный пол

Керамическое покрытие стен в ванной комнате

Мебель в ванной комнате

Раковина в ванной комнате – смеситель

Точечное и светодиодное освещение

Проводка для кондиционера

Варианты оплаты и преимущества STARFISH