  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Видовые апартаменты с идеальным расположением в Стамбуле

Жилой комплекс Видовые апартаменты с идеальным расположением в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 200,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Видовые апартаменты с идеальным расположением в Стамбуле
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 69,25 до 270 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Жилой квартал Nordic Life Residence
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
Akarca, Турция
Жилой комплекс Люксовый комплекс в Оба
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Видовые апартаменты с идеальным расположением в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 200,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Паяллар
Payallar, Турция
Сдача в: 2023

Наш проект расположен в Алании районе Паяллар, в центре высокоразвитой инфраструктуры. Здесь Вы можете не только насладиться шопингом и ресторанами, но и понежиться на солнышке на берегу нетронутого пляжа, любуясь гармонией бирюзового моря и зелени.
Проект обеспечит все для Вашего комфортного проживания и отдыха на побережье Средиземного моря.
Для разработки и реализации этого проекта были собраны ведущие турецкие специалисты в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров.

Общие характеристики жилого комплекса:
- Открытый и закрытый бассейн - Сауна - Турецкий хаммам - Фитнес и СПА центр - Бар у бассейна - Двойной лифт - Игровая зона (бильярд, настольный теннис, Детская площадка - Парковка - Спутниковая антенна - Электрогенератор - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Интернет

Характеристики квартир :
В каждой ванной комнате есть умывальник, душевая кабина, дополнительные аксессуары
на выбор ванна/джакузи -
По всему периметру квартир будут тёплые полы
Внутренние помещения выполнены из ПВХ с тепло и шумоизоляцией
Встроенные кухонные шкафы
Входные двери изготовлены из первоклассной стали

Проект состоит из 2 блоков, состоящих из 90 квартир и 14 пентхаусов на земельном участке общей площадью 10521 кв.м.
Квартиры различаются в зависимости от общей площади и планировки.
В комплексе есть несколько типов квартир:
• 52 квартиры 1+1 общей площадью 74 кв.м.
• 33 квартиры 2+1 общей площадью 132,7 кв.м.
• 5 пентхаусов 2+1
• 2 пентхаусов 4+1
• 7 пентхауса 3+1
• 3 коммерческих магазина
Жилой комплекс Квартиры на завершающей стадии строительства в Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 195 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Жилой комплекс Жилой Комплекс для комфортной жизни
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Представляем вашему вниманию современный жилой комплекс, удачно расположенный в курортном районе Алании - Каргыджак. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 200 метрах от резиденции. Резиденция состоит из двух 5-ти этажных зданий, где представлены 2-х, 3-х комнатные апартаменты, а также двухуровневые пентхаусы.
Комплекс будет сдан в январе 2024 года. Первоначальный взнос составляет 50 % от выбранной вами квартиры, остальное беспроцентная рассрочка до конца строительства.
В инфраструктуру комплекса будет входить: открытый бассейн с детской секцией, сад с цветами, пальмами и декоративными растениями, детская площадка, фитнес-зал и многое другое. Уход за территорией комплекса будет осуществляться дом управляющим.
Развитая инфраструктура данного района, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.

Realting.com
Перейти