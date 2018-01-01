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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от центра Стамбула, район Кючюкчекмедже

Akarca, Турция
от € 354,650
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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от центра Стамбула, район Кючюкчекмедже
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены дуплексы следующих планировок: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 107 до 197 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от центра Стамбула, район Кючюкчекмедже
Akarca, Турция
от € 354,650
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Другие комплексы
Жилой комплекс Видовые апартаменты с идеальным расположением в Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 69,25 до 270 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 195 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс на побережье
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2024

Комплекс уникален благодаря своему выгодному расположению в Окурджаларе-Аланья, он расположен там, где расположено большинство роскошных 5-звездочных отелей, в центре этого района и всего в 3 минутах ходьбы от песчаного местного пляжа.

Всего в 20 метрах от комплекса находятся почтовое отделение, рестораны, магазины, мясные лавки, аптека и еженедельный рынок по вторникам, где вы можете купить фрукты и овощи у местных фермеров.

На берегу моря расположены рестораны с отличным выбором блюд и напитков.
Всего в 200 м от комплекса находится великолепная парковая зона, где есть как баскетбольно-теннисный корт, так и футбольная площадка, места для отдыха и тренажеры для занятий спортом, которыми можно пользоваться бесплатно, а также всего в 5 минутах ходьбы расположен один из самых больших и новейших аквапарков Алании.

Большинство апартаментов комплекса будут иметь вид на море со второго этажа и большой выбор удобств на территории, включая: лрасивый ландшафтный сад с тропическими цветами и деревьями, павильон для релаксации и отдыха, большой открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, детский бассейн, бар у бассейна, беседка, крытая и открытая игровая площадка для детей, игровая комната для взрослых, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха, фитнес-центр, электрический водонагреватель, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, генератор энергии, центральная телевизионная спутниковая система.

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