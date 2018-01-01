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Жилой комплекс Привлекательный объект в историческом центре Топкапы

Akarca, Турция
от € 442,770
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Жилой комплекс Привлекательный объект в историческом центре Топкапы
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 69,79 до 266,99 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Привлекательный объект в историческом центре Топкапы
Akarca, Турция
от € 442,770
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в респектабельном районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Новая стильная резиденция с полной инфраструктурой от стабильного застройщика в самом центре престижного района Алании – Оба. Преимуществом проекта является его месторасположение – в самой оживленной части района, на расстоянии всего 400 метра от побережья Средиземного моря. Все, что может предложить этот развитый в плане инфраструктуры район, находится в нескольких минутах ходьбы. Вдоль побережья расположены десятки пляжных клубов, ресторанов-кафе и караоке-баров. Кольцевая автомобильная дорога Алании находится в 200 метрах к северу от проекта и в 150 метрах от 25-й улицы, что обеспечивает легкую транспортную доступность. Муниципалитет Алании, торговый центр Аланиум, местный базар, банки, теннисные корты всё находится в нескольких минутах ходьбы от данного проекта. Вследствие того, что в данном районе не так много земли под застройку, это расположение особенно ценно - с видом на море и близко к пляжу!
В проекте один блок – 8 этажей, 71 апартаментов. Для более комфортного отдыха и проживания в комплексе будет предусмотрена благоустроенная, закрытая и охраняемая территория, а также самодостаточная внутренняя инфраструктура. На выбор предложены апартаменты: с одной спальней 1+1 площадью от 53 м2, с двумя 2+1 площадью 78 м2, а также дуплексы-пентхаусы с двумя и тремя спальнями - 2+1 площадью 117 и 167, 3+1 площадью 178 м2. Технические характеристики: стальная входная дверь, кондиционеры в каждой комнате, электронагреватель воды в ванной, внутренние двери американского типа, керамогранитная напольная плитка, окна UPVC с двойным остеклением, точечное и основное освещение, встроенная функциональная модульная кухонная мебель, полностью укомплектованные санузлы.
Жилой комплекс Элитная недвижимость рядом со всеми необходимыми удобствами в Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 72,7 до 486,05 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты c высококачественной отделкой.

Резиденция располагает садами и зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе и ресторанами, фитнес-залом, спа-центром с парной, сауной и турецкой баней, крытыми бассейнами для детей и взрослых.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе, рядом с остановками общественного транспорта, всей необходимой инфраструктурой, торговыми центрами, парками, школами и больницами.

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