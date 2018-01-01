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Жилой комплекс Апартаменты бизнес-класса в районе с самым богатым историческим наследием

Akarca, Турция
от € 498,000
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Жилой комплекс Апартаменты бизнес-класса в районе с самым богатым историческим наследием
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 73,65 до 208,2 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты бизнес-класса в районе с самым богатым историческим наследием
Akarca, Турция
от € 498,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений.

В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2.

Удобства и оснащение в доме

В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана.

Преимущества
  • Уникальный архитектурный и интерьерный дизайн.
  • Отличная инвестиционная возможность.
  • Подходит для семей.
  • Близость к общественному транспорту
  • Близость к центру города - около 30 минут.
  • Близость к торговым центрам, больницам, школам и университетам.
  • 5 км от выставки Tuyap .
  • Безопасное и комфортное место для иностранцев для проживания.
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Эсеньюрт, развивающемся районе, привлекательном для инвесторов. Легкий доступ к большинству важных мест в городе: к торговым центрам, аэропортам, центру города, больницам, университетам и школам.

  • 1 минута до новой станции метро
  • 1 минута до крупнейшего торгового центра
  • 3 минуты до ближайшей больницы
  • 5 минут до шоссе E5
  • 5 минут до шоссе TEM
  • 20 минут до международного аэропорта имени Ататюрка
  • 30 минут до Третьего аэропорта Стамбула.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция

Современный многоквартирный жилой комплекс с отдельной инфраструктурой, расположен в курортном районе Авсаллар. Проект разрабатывается лучшими турецкими дизайнерами и архитекторами. В проекте 4 блока, 167 апартаментов. С каждой квартиры, начиная с первого этажа, будет открываться вид на море и зеленные окрестности района. На продажу предложены квартиры планировки: 1+1, 2+1, 3+1 в том числе двухуровневые пентхаусы, площадью от 53 кв. м. В стоимость апартаментов входит: полная чистовая отделка, встроенная кухонная мебель, укомплектованные санузлы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. Авсаллар - не слишком большой, но это один из самых теплых курортов Анталии, от ветров и антициклонов его защищает бухта. Здесь расположен один из самых знаменитых песчаных пляжей южного средиземноморского побережья – Инжекум.  Хорош Авсаллар для любителей верховой езды, дайвинга и самых разных видов водного спорта.
Вся дополнительная информация доступна у наших специалистов. С большим удовольствием расскажем Вам о лучших предложениях в комплексе и подберем для Вас самый выгодный вариант!
Жилой комплекс Квартиры в инвестиционном районе Basin Express - Бахчелиэвлер, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1. Площадь апартаментов от 78 до 116 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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