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Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых оживленных районов Стамбула

Akarca, Турция
от € 273,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых оживленных районов Стамбула
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 122 до 156 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых оживленных районов Стамбула
Akarca, Турция
от € 273,000
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Другие комплексы
Жилой квартал КУПИТЕ СВОЮ НОВУЮ КВАРТИРУ В АВСАЛЛАРЕ, АЛАНИЯ
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите, вы должны выбрать квартиру в этом проекте. Так как он находится всего в 650 метрах от пляжа и будет построен на природе. Существуют различные типы квартир, вы можете выбрать апартаменты 1 + 1, 2 + 1 или апартаменты на крыше и с садом, дуплексы с двумя, тремя спальнями. Проект находится всего в 20 км от центра Алании, это означает, что до центра можно добраться за 15 минут. Строительство данного проекта начнется 30 октября 2022 года и завершится 30 апреля 2024 года. Комплекс будет просторным в центре Авсаллара и будет иметь развитую внешнюю инфраструктуру:  2 роскошных лифта спутниковое телевидение интернет в каждой квартире генератор светодиодое освещение в местах общего пользования и вестибюле. Внутри здания будет: сауна паровая баня релакс комната душ лобби тренажерный зал и кафетерий. В саду будет большой открытый бассейн с шезлонгами камеллия и детская игровая площадка.
Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 350 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
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