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Жилой комплекс Большой проект рядом с исторической крепостью Йедикуле

Akarca, Турция
от € 1,292,386
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Жилой комплекс Большой проект рядом с исторической крепостью Йедикуле
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Фатих.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 115,54 до 294,65 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Большой проект рядом с исторической крепостью Йедикуле
Akarca, Турция
от € 1,292,386
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс в деловом центре Алании - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 59 до 198 квадратных метров. Расстояние до моря 450 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Мерсин, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: ILKEM YAPI

Основные характеристики ЖК ELZA REZIDENCE
▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли, Тедже
▪️Ada №: 197
▪️Parsel №: 5
▪️Площадь строительного участка (m²): 3650
▪️Комплекс подключен к центральной газовой системе
▪️Начало строительства: строительство начато
▪️Окончание строительства: июль 2022 г

▪️Количество блоков: 1
▪️Количество тажей: Z (о)+14
▪️Квартиры: 2+1 и 3+1
▪️Количество квартир на этаже: 5

Стоимость:
2+1 60 кв.м от 57.000€
3+1 83 кв.м от 68.000€

🔲Особенности территории:
▪️Закрытая территория
▪️Видеонаблюдение
▪️Охрана
▪️Автопарковка (открытая)
▪️Бассейн (открытый)
▪️Детская площадка (открытая)
▪️Генератор

🔲Локация:
▪️Расстояние до морской набережной (m): 6000
▪️Расстояние до пляжа (m): 600
▪️Расстояние до трассы (m): 200

🔲Инфраструктура:
▪️Супермаркет (m): 100
▪️Открытый рынок (m): 350
▪️Торговый центр (m): 400
▪️Кафе и ресторан (m): 100
▪️Аптека (m): 1000
▪️Больница (m): 2500
▪️Университет (m): 1500
▪️Школа (m): 1000
▪️Детский сад (m): 1000
▪️Городской транспорт (m): 150
▪️Парк/Park (m): 200

Для более подробной инфрации пишите мне в любой месенджер: Александр.
Жилой комплекс Новый элитный проект в Алании - район Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
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