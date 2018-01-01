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Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже

Akarca, Турция
от € 191,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Kючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 81 до 158,89 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже
Akarca, Турция
от € 191,000
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Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, так как это один из самых красивых регионов Стамбула, который переживает постоянный рост и развитие. Проект окружен торговыми центрами и торговыми центрами, помимо близости к нескольким туристическим достопримечательностям и развлекательным центрам. Проект соседствует со станцией метро и различными видами общественного транспорта, что позволяет вам отправиться в любую точку Стамбула. Он предлагает роскошные апартаменты с характерным современным дизайном, чтобы насладиться высочайшим уровнем роскоши в комплексе Gaziosmanpaşa Apartment Compound. Проект включает в себя крытый торговый центр, фитнес-центр и спа-центр, который включает в себя несколько услуг, помимо характерного сада на сложной крыше.
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Авсаллар, Турция
от € 69,500
58–101 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Nordic Property

Жилой комплекс Nobby Garden

Новый жилой комплекс Nobby Garden расположился в одном из самых тихих районов Алании – Авсаллар. Он состоит из двух блоков на 117 квартир.

Новый проект Nobby Garden – это стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества компании Nordic property реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей.

Расположение:

  • Расстояние до центра Алании: 20 км
  • Расстояние до моря: 800 м
  • Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 300 м
  • Расстояние до фермерского рынка: 650 м

Преимущества

  • Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property
  • Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном
  • В жилом комплексе Nobby Garden мы предлагаем беспроцентную рассрочку до августа 2023 года с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Передача документов Права Собственности производится уже после внесения первоначального взноса!
  • Отличная локация Nobby Garden в одном из самых тихих и уютных районов – Авсаллар, и прекрасным песчаным пляжем в пешей доступности.
  • На территории имеется широкая инфраструктура: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, детская площадка, открытая и крытая парковки, свой теннисный корт и т.д.
  • Стоимость за оформление технического паспорта Искан уже включена в цену.

Характеристики квартир

Nobby Garden состоит из двух блоков на 117 квартир различных планировок. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.

Жилые блоки Nobby Garden возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке:

  • Высота потолков 2,95 м;
  • Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;
  • Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;
  • Качественная сантехника;
  • Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами;
  • Стены окрашены моющейся краской
  • Окна с двойным остеклением и алюминиевым профилем;
  • Покрытие пола – керамическая плитка;
  • Видеодомофон;
  • Розетки для интернета и IP телевидения.

Инфраструктура

Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction.

Инфраструктура Nobby Garden комплекса не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится:

  • Открытый плавательный бассейн с горками
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом и детским отделением
  • Тренажерный зал
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Римская парная
  • Массажная комната
  • Лобби и лаунж-зона с бильярдом
  • Барбекю
  • Мини-кинотеатр
  • Детская площадка
  • Детская игровая комната
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • Теннисный корт
  • Открытая парковка
  • Крытая парковка
  • Лифт
  • Спутниковая антенна
  • Генератор электричества
  • Круглосуточное видеонаблюдение
  • Смотритель.
Жилой комплекс Современный жилой комплекс рядом с известным пляжем Инжекум
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 47 до 102 м2.Расстояние до моря 700 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
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