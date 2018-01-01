Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже

Жилой комплекс Nobby Garden
Новый жилой комплекс Nobby Garden расположился в одном из самых тихих районов Алании – Авсаллар. Он состоит из двух блоков на 117 квартир.
Новый проект Nobby Garden – это стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества компании Nordic property реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей.
Расположение:
- Расстояние до центра Алании: 20 км
- Расстояние до моря: 800 м
- Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 300 м
- Расстояние до фермерского рынка: 650 м
Преимущества
- Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property
- Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном
- В жилом комплексе Nobby Garden мы предлагаем беспроцентную рассрочку до августа 2023 года с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Передача документов Права Собственности производится уже после внесения первоначального взноса!
- Отличная локация Nobby Garden в одном из самых тихих и уютных районов – Авсаллар, и прекрасным песчаным пляжем в пешей доступности.
- На территории имеется широкая инфраструктура: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, детская площадка, открытая и крытая парковки, свой теннисный корт и т.д.
- Стоимость за оформление технического паспорта Искан уже включена в цену.
Характеристики квартир
Nobby Garden состоит из двух блоков на 117 квартир различных планировок. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.
Жилые блоки Nobby Garden возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке:
- Высота потолков 2,95 м;
- Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;
- Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;
- Качественная сантехника;
- Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами;
- Стены окрашены моющейся краской
- Окна с двойным остеклением и алюминиевым профилем;
- Покрытие пола – керамическая плитка;
- Видеодомофон;
- Розетки для интернета и IP телевидения.
Инфраструктура
Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction.
Инфраструктура Nobby Garden комплекса не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится:
- Открытый плавательный бассейн с горками
- Детский бассейн
- Крытый бассейн с подогревом и детским отделением
- Тренажерный зал
- Турецкий хамам
- Сауна
- Римская парная
- Массажная комната
- Лобби и лаунж-зона с бильярдом
- Барбекю
- Мини-кинотеатр
- Детская площадка
- Детская игровая комната
- Сад с ландшафтным дизайном
- Теннисный корт
- Открытая парковка
- Крытая парковка
- Лифт
- Спутниковая антенна
- Генератор электричества
- Круглосуточное видеонаблюдение
- Смотритель.