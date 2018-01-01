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Жилой комплекс Жилой комплекс с видами на Босфор

Akarca, Турция
от € 2,232,881
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видами на Босфор
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Шишли.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 164,71 до 653,2 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Akarca, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видами на Босфор
Akarca, Турция
от € 2,232,881
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
  Это меблированная квартира с 2 спальнями и 2 большими террасами прямо на берегу моря в Алании. Проект был завершен в 2009 году известным строителем Алании.  Комплекс расположен в Махмутларе в закрытом саду, состоит из 4 блоков и 136 квартир. Отель находится недалеко от центра и магазинов. Эта квартира в Алании  имеет большую гостиную с американской кухней и несколько больших окон, из которых открывается прекрасный вид на Средиземное море.  Великолепная терраса со столиком для напитков и видом на море. Две спальни, и две ванные комнаты и еще один балкон с видом на море и улицу. Квартира обставлена ​​новой мебелью, внутри есть вся необходимая бытовая техника. Это сэкономит вам деньги и время. Просто покупай и живи!   Уникальное расположениеФирменный, хорошо управляемый комплексНовый и современный дизайнРядом со всеми социальными объектамиМестоположения комплекса:Недвижимость находится в Махмутларе. Махмутлар находится в 12 км от центра Аланьи, и в этом районе есть очень большой центр, где вы можете найти все, что вам нужно. На территории есть зона барбекю, пляжный парк, тренировочная площадка и детский парк.  
Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от основных магистралей Стамбула
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79 до 267 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Паяллар по выгодным ценам
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 42 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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