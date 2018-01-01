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Жилой комплекс Элитный комплекс концепции Здоровый Дом в престижном районе Сарыер

Akarca, Турция
от € 430,000
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Жилой комплекс Элитный комплекс концепции Здоровый Дом в престижном районе Сарыер
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 65 до 390 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Элитный комплекс концепции Здоровый Дом в престижном районе Сарыер
Akarca, Турция
от € 430,000
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в самом центре Стамбула - Топкапы
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 82,24 до 199,63 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями.

Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2.

Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория.

Расположение и объекты поблизости
  • 350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга
  • 500 метров до парка Özgürlük
  • 800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне
  • 1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками
  • 4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине)
  • В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: EOS Turkey Property

 

Проект правительственной гарантии и концепции семьи в новом центре Стамбула обеспечивает вам легкий доступ к бизнес-центрам, достопримечательностям, лесным и развлекательным залам. В нескольких шагах от торгового центра Vadistanbul, метро, бизнес-центра Maslak, стадиона Галатасарай.

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